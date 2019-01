Nuove detrazioni nel 730 del 2019, dai bonus allo sconto bus-treni: tutte le novità 

Il 2019 è appena iniziato, ma si prospetta un anno ricco di novità per i contribuenti italiani. In particolare, per quanto riguarda lavoratori e pensionati, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito la bozza del modello 730/2019, con le relative istruzioni per la compilazione, i dati da inserire e le novità rispetto a quello del 2018.

Oltre alle scadenze, tra i principali cambiamenti ci sono le nuove detrazioni e agevolazioni fiscali, con diversi 'sconti' per chi usa il trasporto pubblico, chi realizza lavori di ristrutturazione e per le famiglie con bambini che hanno disturbi dell'apprendimento.

Detrazioni 2019: le novità del 730 precompilato

Nella consueta guida alla compilazione del modello 730/2019 sono contenute anche le novità riguardo alle detrazioni fiscali da inserire, ecco le più importanti:

: anche per il 2019 sono state confermate le principali agevolazioni su ristrutturazione edilizie e bonus energia. Come avvenuto per gli anni precedenti, con le aliquote che saranno rispettivamente al 50% e al 65%. Nella fattispecie la novità riguarda l'introduzione di nuovi casi particolari, bonus giardini : si tratta di una detrazione al 36%, con tetto massimo di 5mila euro, per tutti i lavori di sistemazione a verde di zone scoperte private. Rientrano tra i lavori per cui è possibile ottenere l'agevolazione anche quelli relativi agli impianti di irrigazione, alla realizzazione dei pozzi, ai giardini pensili e alle coperture delle zone verdi,

: infine, un'ulteriore novità riguarda un'agevolazione al 19% sull’acquisto di strumenti specifici per gli studenti con disturbi dell’apprendimento, detrazione Onlus: infine ci saranno agevolazioni al 30% per le erogazioni liberali in favore di Onlus e associazioni di promozione sociale e al 35% per le organizzazioni di volontariato.

Modello 730 precompilato 2019: le date

Quella pubblicata attualmente sul sito dell'Agenzia delle Entrate è soltanto la bozza del 730 precompilato 2019. Sarà la stessa Agenzia, a partire dal 15 aprile 2019, a mettere a disposizione del contribuente il modello idoneo. Per quanto riguarda la presentazione del modello, le date da segnare sul calendario sono due, le medesime del 2018: martedì 23 luglio 2019, ad eccezione di chi effettua la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta, che dovrà presentare tutta la documentazione entro e non oltre il 7 luglio. Trattandosi di una domenica, la scadenza dovrebbe slittare a lunedì 8 luglio.

Modello 730 precompilato 2019: come si accede

Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del Codice PIN, che può essere richiesto: