Fino a 250 euro per chi usa i mezzi pubblici: ecco da quando si potrà chiedere lo sconto

Da quando sarà possibile ottenere gli sconti fiscali sui mezzi pubblici? Come abbiamo già spiegato in più di una occasione, nell’ultima legge di bilancio è stata reintrodotta la detrazione del 19% (fino ad un massimo di 250 euro) per chi si abbona ai mezzi pubblici. Nel testo di legge viene specificato che sarà possibile detrarre dall'imposta lorda "le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro".

La detrazione fiscale sarà dunque valida non solo per i bus del tpl, ma anche per abbonamenti a metro e treni.

Dal momento che la misura è a tutti gli effetti entrata in vigore il 1° gennaio 2018, molti utenti si sono però chiesti se le spese sostenute per i trasporti nel 2017 possano essere detratte con la dichiarazione che verrà presentata quest’anno. La risposta è purtroppo negativa, come riferisce FiscoOggi. "La detrazione si applica alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018, quindi potrà essere fatta valere con la dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel 2019, in relazione al periodo d’imposta 2018", si legge sulla rivista on line dell’Agenzia delle Entrate.

Insomma niente da fare, le spese per i trasporti si potranno detrarre solo a partire dal prossimo anno. Nel frattempo però è bene iniziare a conservare gli scontrini. La detrazione può essere infatti ottenuta solo previa presentazione degli scontrini fiscali per certificare le spese sostenute.