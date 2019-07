Dichiarazione dei redditi, ultime ore per inviare la precompilata

Ultime ore disponibili per presentare il 730 precompilato all'Agenzia delle Entrate direttamente tramite l'applicazione web. Domani, 23 luglio 2019, sarà infatti l’ultimo giorno utile per fare la dichiarazione dei redditi tramite internet, da soli o eventualmente con l’aiuto di un professionista abilitato. Occhio dunque a sfruttare quest'ultima finestra di tempo. Vediamo brevemente quali sono i vantaggi (e gli svantaggi) del modello precompilato.

Dichiaarazione dei redditi: le cose da sapere

Come abbiamo già spiegato in altri articoli, se il contribuente accetta il 730 precompilato senza apportare modifiche, i documenti che accertano le spese indicate non saranno più sottoposti a controllo. Se invece il 730 viene presentato tramite Caf o professionisti abilitati, con o senza modifiche, i controlli su tutti i documenti che attestano le spese saranno effettuati nei confronti dei Caf o dei professionisti abilitati. Questi ultimi sono anche tenuti al pagamento delle eventuali somme che risultano dovute a seguito di controllo, salvo i casi di condotta dolosa del contribuente.

Cosa c'è nel 730 precompilato

Oltre alle spese "canoniche" quest’anno il 730 precompilato contiene le spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi comunicati dagli asili nido pubblici e privati, le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche nonché i redditi derivanti da locazioni brevi, comunicati dagli intermediari immobiliari. Se il contribuente intende portare in detrazione eventuali spese non inserite di default dall'Agenzia delle Entrate dovrà ovviamente modificare il 730.

Dichiarazione dei redditi, le prossime scadenze

A questo proposito ricordiamo le prossime scadenze:

31 luglio

Ultimo giorno utile per il versamento, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse, di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi

30 settembre

• Ultimo giorno utile per la presentazione del modello Redditi precompilato e per inviare il modello Redditi correttivo del 730

• Ultimo giorno utile per comunicare al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore

25 ottobre

Ultimo giorno per presentare, al Caf o professionista abilitato, il 730 integrativo, possibile solo se l'integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata.