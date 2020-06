Digitale e ripresa: “Ora investiamo sulle competenze e su nuovi tempi, modalità e strumenti di lavoro”

Il presidente dell’Associazione PA Social, Francesco Di Costanzo:“Social, chat, piattaforme digitali di comunicazione e informazione sono al centro, rendiamole la normalità delle politiche pubbliche. Dalla nuova legge alla formazione costante, non perdiamo le opportunità che l’emergenza ha reso visibili e tangibili. Svolta digitale, non si può più perdere tempo. Il PA Social Day ha messo in mostra ancora una volta numeri e qualità di questo settore. Contro la disinformazione, per l’utilità quotidiana e con il cittadino al centro”

Di Costanzo, cosa ci sta lasciando l’emergenza e soprattutto come ripartire?

“Investiamo sulle competenze, apriamo il settore pubblico alle nuove professionalità del digitale, facciamo entrare gli esperti nelle nostre PA e allo stesso tempo valorizziamo (dandogli il giusto ruolo) chi è già dentro e ha saputo in questi anni professionalizzarsi creando, spesso in solitaria e con grande intraprendenza, le buone pratiche di oggi. Sfruttiamo la Fase 3 per gettare le basi per una nuova normalità fatta di qualità della comunicazione e informazione digitale, di capacità di dialogo e interazione, di servizi digitali semplici e a portata di cittadino, di smart working non solo emergenziale, di strutture in grado di rispondere alle continue chiamate dell’innovazione”.

Si parla molto di lotta alla disinformazione e di difficoltà per i cittadini di orientarsi, soprattutto in emergenza, tra le molte notizie che ricevono ogni giorno.

“La disinformazione è sempre esistita ma oggi può contare su strumenti di forte impatto come i social network. Eliminare totalmente le fake news è impossibile, nessuna legge o azione può garantire questo risultato. Possiamo però combatterle, magari essendo più forti sullo stesso terreno. I social network e in generale le piattaforme digitali hanno straordinarie potenzialità e opportunità, dobbiamo essere bravi ad utilizzarle al meglio, a sfruttarle in positivo, a diffondere un uso corretto. Per questo oltre a quello che è già in campo, dalla sempre maggiore sensibilizzazione delle aziende dei social allo sviluppo di iniziative normative fino alla costituzione di gruppi di lavoro dedicati, abbiamo necessità di puntare sulle professionalità, sulle competenze, su una comunicazione pubblica forte. In Italia siamo fortunati, possiamo contare su una rete nazionale di straordinari professionisti, diamogli forza e gambe per essere il primo argine alla disinformazione. Anche l’Ocse sta portando avanti un lavoro su come i Governi affrontano la lotta alle fake news, il nostro Paese ha molte esperienze modello e resta, ad oggi, il primo a livello internazionale ad aver creato e radicato una rete dedicata all’utilizzo di social e chat per il servizio pubblico”.

Poco prima dell’inizio dell’emergenza è stato istituito al Ministero per la Pubblica Amministrazione il gruppo di lavoro per la riforma della legge 150 sulla comunicazione pubblica. PA Social fa parte degli stakeholder al tavolo. A che punto siamo?

“Ad un buon punto. Grazie alla forte volontà del Ministro Dadone e all’ottimo lavoro del coordinatore del tavolo Sergio Talamo insieme a tutte le associazioni e organizzazioni del giornalismo, della comunicazione, delle nuove professioni, delle Università, della PA presenti nel gruppo, siamo ormai vicini, come annunciato anche dal Ministro, alla presentazione di un documento condiviso che rappresenta la base per il percorso di riforma. Questione di giorni. Una legge “151” che porterà con sé una forte svolta digitale, il riconoscimento delle professionalità oggi inesistenti formalmente nella nostra pubblica amministrazione (penso al social media manager, ma non solo), un nuovo modello organizzativo da redazione unica in cui le professionalità si integrano, una svolta concreta e comunicativa sulla trasparenza, focus specifici sui piccoli enti e su settori particolari come la sanità, l’istruzione, la cultura, un modello di manutenzione e monitoraggio permanente della riforma e molto altro. La riforma è ovviamente un passaggio fondamentale e molto atteso per dare forza e nuova centralità alla comunicazione e informazione pubblica. Non ce n’era bisogno, ma credo che l’emergenza abbia aperto gli occhi anche agli ultimi, pochi, scettici”.

Oltre 12 ore di diretta con più di 150.000 persone raggiunte su web e social network, 18 città coinvolte in contemporanea, oltre 150 relatori. Il PA Social Day 2020 è stato un successo, se lo aspettava?

“Sinceramente sì, sono ormai anni che il nostro Paese può contare su un’ampia e forte rete nazionale dedicata alla comunicazione e informazione digitale e l’emergenza ha sicuramente acceso i riflettori proprio su questo. È stata una giornata straordinaria con numeri importanti, ma quello che conta ancora di più è la qualità dei contenuti e la quantità di iniziative utili al cittadino che sono state raccontate nella lunga maratona. È solo una parte del grande lavoro che ogni giorno svolgono tantissimi professionisti in tutta Italia attraverso web, social, chat, intelligenza artificiale per offrire servizi, comunicazione, informazioni ai cittadini. Ovviamente non potevamo raccontare tutto in una giornata, lo facciamo quotidianamente attraverso le attività dell’Associazione PA Social, ma credo che il 20 maggio sia stato rappresentato un ampio spaccato di cosa è oggi il settore della comunicazione e informazione digitale. Da tanti punti di vista, con giornalisti, comunicatori, social media manager, esperti di digitale, innovazione, marketing, trasparenza e open government, sociologi, psicologi, bibliotecari, amministratori pubblici, manager d’azienda, associazioni, scrittori e narratori tv, volontariato, docenti universitari e di istituti scolastici, ricercatori, pubblicitari, filosofi, avvocati e affrontando temi tutti importanti come sanità, gestione di emergenze ed eventi, smart working, opportunità del digitale, lotta alla disinformazione, turismo, riforma della comunicazione pubblica, sostenibilità, rilancio delle città, comunicazione di genere, rapporto tra giornalismo e social, gestione delle community social, partecipazione sociale, cultural heritage marketing, cultura accessibile, innovazione nei servizi digitali, media education, reputazione digitale degli enti pubblici, antropologia digitale, comunicazione della Bellezza, linguaggio inclusivo e molto altro”.

L’attività di PA Social non si è mai fermata in questi mesi. Tra le varie iniziative anche un premio dedicato al settore della comunicazione e informazione pubblica digitale. Perché?

“In Italia, come detto, esistono molte buone pratiche di comunicazione e informazione digitale di pubbliche amministrazioni, aziende pubbliche, utilities e centinaia di professionisti impegnati quotidianamente ad offrire ai cittadini comunicazione, informazione, servizi, dialogo e interazione di qualità. Credo sia molto importante dare un riconoscimento a queste attività, che anche nel corso dell’emergenza hanno dimostrato di svolgere un ruolo straordinario di servizio pubblico. Lo Smartphone d’Oro, questo il nome del premio, è una novità e una ulteriore occasione che fa parte di un ampio percorso sulla cultura digitale, sulla formazione, sulla divulgazione e la ricerca, si svolgerà ogni anno e sono sicuro che ci aiuterà a percorrere con sempre maggiore convinzione la strada dell’innovazione. Le candidature sono aperte e quest’anno è previsto anche un premio speciale per la risposta comunicativa all’emergenza Coronavirus. Sul sito di PA Social www.pasocial.info ci sono tutte le informazioni per partecipare”.