Blitz delle fiamme gialle nel ristorante: su 9 dipendenti 7 erano in nero, saranno tutti assunti

Su nove dipendenti "trovati intenti a svolgere attività lavorativa", ben sette non erano stati assunti con un regolare contratto. È il bilancio di un blitz delle fiamme gialle in un noto ristorante della Valdichiana, in provincia di Siena. In poche parole quasi tutti i dipendenti lavoravano in nero. Nello specifico si tratta di 3 aiuto cuoco e 4 camerieri, alcuni giovanissimi, tutti intenti a espletare le proprie mansioni senza una regolare assunzione e privi di copertura assicurativa e previdenziale.

Siena, dipendenti assunti dopo il blitz delle fiamme gialle

I controlli del comando provinciale della Guardia di Finanza di Siena hanno raggiunto il loro obiettivo: le posizioni irregolari, comunicate dai finanzieri al competente Ispettorato territoriale per comminare le sanzioni previste, hanno indotto il datore di lavoro, per evitare il blocco della propria attività economica, a regolarizzare l'impiego dei lavoratori stipulando i contratti di assunzione per tutti e sette i dipendenti sino ad allora irregolari. Dopo il controllo della fiamme gialle dunque, per evitare la chiusura, il ristoratore è stato costretto ad assumere i propri dipendenti.

Pesanti sanzioni all'imprenditore

Peraltro l'imprenditore, oltre al pagamento delle pesanti sanzioni irrogate per ogni singola posizione irregolare individuata, dovrà corrispondere una somma pari a 2000 euro, da versare al fondo riservato alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione.