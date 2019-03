Disoccupazione agricola, come fare domanda: la scadenza si avvicina

Nessun pesce d'aprile, sia chiaro: lunedì primo aprile 2019 è davvero l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola all'Inps. Lo rende noto l'istituto di previdenza. Per ottenere l'indennità di disoccupazione agricola, oltre a possedere i requisiti di legge, è necessario che il lavoratore agricolo presenti la domanda online all'Inps entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza della prestazione.

Disoccupazione agricola 2019: come presentare domanda

Il termine è perentorio, ma viene posticipato al primo giorno utile non festivo se coincide con una domenica o con un giorno festivo. Quest'anno il 31 marzo cade di domenica e quindi le domande potranno essere trasmesse entro il primo aprile, primo giorno successivo non festivo. Non saranno ritenute valide, invece, le domande di indennità di disoccupazione agricola presentate in data successiva al primo aprile.

Come fare domanda? L'istituto ricorda che le domande possono essere trasmesse mediante i servizi telematici disponibili nel portale Inps accessibili direttamente dal cittadino dotato di Spid (sistema pubblico di identità digitale) almeno di livello 2, di Pin dispositivo o Cns (carta nazionale dei servizi), oppure tramite gli enti di patronato o, infine, chiamando il contact center al numero 803.164 se si utilizza una linea fissa o al numero 06.164.164 se la chiamata avviene da rete mobile (in quest'ultimo caso la chiamata è a pagamento secondo il piano tariffario del proprio gestore).

La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Facciamo chiarezza su quali siano i profili che ne hanno diritto, e chi invece non ha i requisiti per ottenerla.

Disoccupazione agricola 2019, a chi spetta

operai agricoli a tempo determinato;

piccoli coloni;

compartecipanti familiari;

piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;

operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno.

Disoccupazione agricola 2019, a chi non spetta