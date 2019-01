Web Tax, ncc e Trivelle: cosa c'è nel dl semplificazioni

Dalla Web tax ai noleggi auto con conducente, passando per no profit e trivelle, fino ad arrivare al virus Xylella e alla rottamazione ter. Questi sono soltanto alcuni dei temi che hanno trovato spazio nel decreto legge semplificazioni attraverso gli emendamenti già approvati dalle commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato. Tra queste misure ne esistono alcune, come l'Ires agevolata al 12%, che erano già state annunciate in precedenza, mentre altre, come quelle riguardanti le trivellazioni, sono entrate a far parte del dibattito politico soltanto di recente. Una battaglia, quella contro le trivelle, che nel 2016 vedeva Lega e M5s dalla stessa parte della barricata, ma che invece negli ultimi giorni ha portato ad uno scontro tra i due partiti al governo. Tra le diverse misure, una di quelle che ha scatenato maggiori polemiche è quella che prevede l'inserimento del decreto legge che modifica la normativa del noleggio con conducente, una norma che ha provocato le proteste dei diretti interessati, che nei prossimi giorni scenderanno in piazza.

Nonostante gli ostacoli che ha incontrato per strada il decreto legge semplificazioni è riuscito a ottenere il via libera delle commissioni e la prossima settimana (tra lunedì 28 e martedì 29) dovrebbe essere licenziato dall'aula. Il voto di fiducia potrebbe diventare uno strumento indispensabile, considerando che il provvedimento dovrà passare alla Camera per la seconda lettura ed essere approvato entro il 12 febbraio (termine per la conversione in legge).

Dl semplificazioni, cosa cambia per le trivelle

Diciotto mesi di tempo per realizzare il 'Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee'. I canoni di concessione dei terreni vengono incrementati di 25 volte.

Dl semplificazioni, Xylella e rischio carcere

Dovranno essere attuate ''tutte le misure ufficiali ritenute necessarie a evitare la possibile diffusione'' della Xylella, ''ivi compresa la distruzione delle piante''. La mancata attuazione delle misure è punibile con la reclusione da uno a cinque anni.

Dl semplificazioni, 'sconto' sull'Ires per le no profit

Torna l'Ires scontata al 12% per le organizzazioni no profit. L'aliquota è stata portata al 24% con le legge di bilancio 2019.

Dl semplificazioni, riforma delle auto a noleggio con conducente

Entra nel decreto legge semplificazioni il provvedimento, varato in fretta e furia dal governo poco prima di Natale, che contiene la riforma del sistema delle auto da noleggio con conducente.

Dl semplificazioni, sconti rc auto per chi installa la scatola nera

Via libera agli sconti rc auto per chi accetta di installare la scatola. Sarà sufficiente aver ''stipulato il contratto che ne preveda l'installazione ovvero che siano stati installati su proposta dell'impresa assicuratrice''.

Dl semplificazioni, chi non paga la Web tax

Non si considerano servizi digitali, e quindi non sono soggetti al pagamento dell'imposta, le 'interfacce' il cui scopo principale è quello di fornire agli utenti servizi di comunicazione o servizi di pagamento.

Dl semplificazioni, la provenienza sulle etichette degli alimenti

Diventa obbligatorio indicare nell'etichetta l'origine di tutte le materie prime utilizzate negli alimenti di produzione nazionale.

Dl semplificazioni, blocco Iva sulle Zes

Stop all'Iva nelle zone economiche speciali. E' prevista l'istituzione delle ''aree doganali intercluse ai sensi del Codice doganale europeo'' dove sarà possibile ''operare, per le merci importate e da esportare, in regime di sospensione dell'imposta'' Iva.

Dl semplificazioni, stretta sulle farmacia

Arriva la stretta alle concentrazioni, che riduce il tetto attualmente fissato al 20%. I proprietari di farmacie non potranno controllare più del 10% delle attività esistenti nella stessa regione.

Dl semplificazioni, ecco gli smart contract

''Si definisce 'smart contract' un programma per elaboratore che opera su Tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse''.

Dl semplificazioni, la rottamazione ter

E' consentito l'accesso anche ai contribuenti che hanno aderito alla rottamazione bis ma non hanno versato entro il 7 dicembre 2018 le rate di luglio, settembre e ottobre.

Dl semplificazioni, debiti della PA

Viene estesa ai professionisti la possibilità di accedere alla sezione del fondo di garanzia per le Pmi, previsto dal dl semplificazioni, a favore delle piccole e medie imprese in difficoltà che vantano crediti verso la Pubblica Amministrazione.

Dl semplificazioni, 10 milioni per le vittime di Rigopiano

E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per quest'anno, in favore delle vittime di Rigopiano e di coloro che hanno subito delle lesioni.