In Europa la ripresa rallenta, Draghi salva l'Italia: "Continua l'acquisto dei titoli di Stato"

Resta al minimo storico il costo del denaro nell'eurozona. Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europa ha deciso infatti di mantenere invariati i tassi di interesse. I tassi d'interesse rimangono addirittura negativi sui depositi presso la banca centrale al -0,40%.

"Nel Consiglio monetario non abbiamo discusso di politica monetaria perché perché la lettura dei dati richiede una valutazione attenta". Sottolinea il presidente della Bce Mario Draghi commentando le affermazioni su una 'moderazione' della crescita.

"Prima dobbiamo capire cos'è successo, se è un fenomeno più sul lato della domanda o dell'offerta, e se è l'inizio di un calo più significativo o solo una normalizzazione" dell'economia dell'Eurozona.

Bce, incubo protezionismo all'orizzonte

Draghi pone una particolare attenzione agli effetti prodotti dalla retorica del protezionismo: "Non conosciamo neppure l'ampiezza della potenziale rappresaglia, nè le sue conseguenze".

Il bazooka di Draghi: "Qe fino a settembre"

Il Consiglio direttivo della Bce ha confermato "che intende effettuare gli acquisti netti di attività, all'attuale ritmo mensile di 30 miliardi di euro, sino alla fine di settembre 2018, o anche oltre se necessario, e in ogni caso finché il Consiglio direttivo non riscontrerà un aggiustamento durevole dell'evoluzione dei prezzi coerente con il proprio obiettivo di inflazione".

La Bce conferma l'intenzione di reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza "per un prolungato periodo di tempo dopo la conclusione degli acquisti netti di attività e in ogni caso finché sarà necessario".