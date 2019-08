Investimento su un e-commerce innovativo. Il desiderio di realizzarlo a Palermo

Si è appena conclusa la prima fase del round di finanziamento di 1 MLN. La metà del capitale è stato raccolto da quattro investitori privati tra cui anche Gabriele e Alberto Lipari, fondatori del progetto e proprietari della catena di negozi di Palermo.

I due giovani imprenditori, cresciuti nel settore dell’occhialeria, hanno dato vita ad un e-commerce rivolto agli appassionati del mondo del fashion eyewear: Otticalipari.it​.

Otticalipari.it è una ​boutique online​, un luogo d’incontro dove utenti provenienti da tutto il mondo possono navigare alla ricerca dell’occhiale adatto alle loro esigenze. Lo ​store online ​ vanta una ​selezione di 50 brand​. Una ampia scelta di occhiali da sole e da vista che racchiude marchi iconici come Persol e Ray-Ban, marchi di nicchia come Moscot, Mr.Leight e Thom Browne, ma anche di designer emergenti e in forte crescita come Eyepetizer.

L’esperienza online non è solamente finalizzata alla vendita. ​Otticalipari.it è anche un Magazine ricco di consigli​: un ​vademecum ​ per gli utenti dove trovare informazioni e suggerimenti per facilitare la scelta del calibro dell’occhiale, la tipologia di montatura adatta alla forma del viso, i brand più in voga, le ultime tendenze fashion e consigli pratici come le tecniche più utili per la cura della montatura.

Il progetto ha come sfondo la città di Palermo​, sede principale dell’azienda e dei tre punti vendita offline, diventati dopo quarantacinque anni di storia riferimento per gli amanti degli occhiali. Nonostante le difficoltà note in uno scenario come il Sud, i fratelli Lipari hanno deciso di ​credere nelle possibilità del territorio siciliano ​e di intraprendere l’iniziativa nella loro città natale.

L’azienda nell’ultimo anno ha fortemente creduto e investito sul processo di selezione delle risorse umane, dando vita alla​ divisione digital​: un team che ad oggi vanta una ​crew ​ di otto professionisti.

I risultati odierni registrano una crescita costante e uno sviluppo previsto per l’anno prossimo a tripla cifra che confermerà il trend dell'anno in corso. Tutte le risorse sono destinate all’espansione nei ​mercati esteri​, già a partire dal mese di luglio sono stati numerosi i clienti fidelizzati appartenenti al mercato anglosassone e non solo, ma soprattutto nella crescita del team. Al momento sono aperte le candidature per quattro differenti posizioni: CTO (Chief Technology Officer), Senior Full Stack Developer, Junior Web Developer e Junior Art Director.

La crescita delle vendite in Europa ha incentivato la decisione di prefissare, nel futuro imminente, nuovi ​milestone ​ tra i quali: la realizzazione di schede prodotto con la ​visualizzazione dell’occhiale a 360°​; la possibilità di richiedere ​lenti graduate direttamente online​ con un semplice click e il ​progetto “virtual try-on”, un tool che, grazie alla realtà aumentata, regala ad ogni utente la possibilità di provare l’occhiale scelto semplicemente attraverso la fotocamera del proprio telefono o notebook. Il tutto grazie anche ad un investimento volto all’acquisto di un macchinario fotografico industriale di ultima generazione.

La divisione digital, presto si trasferirà in una nuova sede più grande a Palermo: città voluta come base permanente del progetto.