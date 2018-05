Ecco i migliori siti per vendere un'automobile usata su internet

La rivoluzione digitale ha trasformato anche la compravendita di auto usate. Oggi, quando si vuole vendere la propria auto, in rete si presentano principalmente due opzioni: la pubblicazione di un annuncio su un sito specializzato oppure la vendita diretta ad un "compro auto" online. Passiamo in rassegna alcuni tra i migliori siti nelle rispettive categorie:

ComproAuto.it

Sito esistente fin dal 2000, è il pioniere del settore compro auto su internet. Compilando un modulo online con i dati della macchina che si vuole vendere, si riceve una quotazione professionale ed un'offerta di acquisto da parte del concessionario. Se si accetta, si fissa un appuntamento per consegnare l'auto e ricevere il pagamento con assegno, contanti o bonifico.

Soluzione Auto

Uno dei compro auto principali, pone l'enfasi sulla soluzione dei problemi di chi deve vendere l'auto. Comodità prima di tutto quindi, ma anche velocità (la vendita viene perfezionata nel giro di un'ora) ed eliminazione di qualsiasi rischio di truffa (il pagamento con assegno circolare è erogato da un'azienda certificata ed avviene direttamente in banca in presenza di chi vende l'auto). Una garanzia importante per chi deve vendere l'auto, dall'utilitaria fino all'auto di lusso.

Vendo Auto

Un sito affidabile che, in aggiunta alla valutazione gratuita dell'auto con la consueta proposta di acqusito, offre anche una pratica guida ricca di informazioni utili e consigli per ottimizzare il processo di vendita. In aggiunta, un consulente specializzato affianca ed assiste chi deve vendere dal primo contatto fino all'eventuale trapasso dell'auto presso l'azienda.



alVolante

La seconda rivista più diffusa dopo Quattroruote presenta anche una sezione di annunci. Il vantaggio, rispetto ad un compro auto che deve successivamente rivendere l'auto che ritira, può essere la possibilità di realizzare un maggiore guadagno. L'aspetto negativo è rappresentato dai tempi di vendita più lunghi, il maggiore dispiego di tempo e di costi richiesto, ed infine i rischi di truffe derivanti dalla vendita a privati: dall'assegno falso al passaggio di proprietà non completato correttamente.

AutoUncle

Merita una menzione questo aggregatore e motore di ricerca degli annunci di auto usate presenti su tutti i migliori siti del settore. Una volta ricevuta la quotazione online e scritto l'annuncio, si ha l'opzione di scegliere su quali portali pubblicarlo, consentendo a chi vende una maggiore efficienza, esposizione dell'annuncio, e risparmio di tempo. Il sito offre anche un confronto tra il proprio prezzo di vendita e quello degli annunci presenti e passati in rapporto ai tempi previsti di vendita.

Conclusioni

Con questi siti web è piuttosto semplice riuscire a vendere un'auto online, sia che si scelga di vendere ad un compro auto sia che si scelga di affidarsi ai tradizionali annunci online. Si potranno utilizzare anche i due sistemi in modo combinato in modo da ottenere la massima visibilità e confrontare le diverse offerte, tempistiche, ed affidabilità dell'acquirente.