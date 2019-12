Ecobonus e sismabonus, stop allo sconto direttamente in fattura

Stop allo sconto in fattura per ecobonus e sismabonus. E' quanto prevede un emendamento alla manovra approvato dalla Commissione Bilancio del Senato che modifica una norma contenuta nel decreto crescita. L’articolo 10 del d.l 30 aprile 2019 stabiliva che "il soggetto avente diritto alle detrazioni" avrebbe potuto scegliere se farsi restituire l’importo in dieci rate annuali o se farsi fare lo sconto direttamente dalla ditta che esegue i lavori. In sostanza con l'emendamento approvato in Senato l'importo della detrazione non potrà essere più scontato al momento del pagamento.

Soddisfazione da parte della Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA) che sin da subito si era schierata contro la norma. "Il Senato - si legge in una nota - ha abrogato lo sconto in fattura per chi effettua lavori che danno diritto a ecobonus o a sismabonus. Una decisione che rappresenta una grande vittoria per la CNA. La nostra Confederazione ha combattuto questa iattura per artigiani e piccole imprese fin dall’inizio e per lungo tempo da sola, non accettando nessuna ipotesi di compromesso. La fermezza e la chiarezza hanno prevalso".

Che cosa sono ecobonus e sismabonus

I contribuenti potranno comunque continuare ad usufruire della detrazione, ma non avranno diritto allo sconto immediato. Ecobonus e sismabonus sono agevolazioni concesse a chi esegue interventi di efficienza energetica o interventi relativi all'adozione di misure antisismiche. L’importo da portare in detrazione dalle imposte può variare dal 50% al 85% della spesa in base alle caratteristiche dell’intervento. Per quanto riguarda la sostituzione della caldaia ad esempio si ha diritto ad uno sconto che va 50 al 65% a seconda dell’impianto di riscaldamento che si decide di installare (qui la guida dell'Agenzia delle Entrate).