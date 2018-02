Fisco e tasse, perché nel 2018 lavoreremo per 5 mesi senza vedere un euro

Nel 2018 gli italiani lavoreranno ben 152 giorni per pagare il Fisco. Lo ricorda oggi la Cgia di Mestre, spiegando che solo dopo 5 mesi dall’inizio del 2018 il contribuente medio italiano avrà assolto tutti gli obblighi fiscali dell’anno (Irpef, accise, Imu, Tasi, Iva, Tari, addizionali varie, Irap, Ires, etc.) e dal 2 giugno inizierà a guadagnare per se stesso.

Nel 2016 i contribuenti italiani hanno lavorato per lo Stato per 154 giorni lavorativi, ma non è sempre stato così. Prima della crisi del 2009/2011 le cose andavano molto meglio. Il record positivo risale al 2005. All'epoca a Palazzo Chigi c'era Berlusconi e la pressione fiscale si attestò al 39,1 per cento: ai contribuenti bastò lavorare 143 giorni per pagare le tasse.

Il record negativo è dell'anno 2012. Alla guida del Paese c’era Mario Monti e la pressione fiscale raggiunse il record storico del 43,6 per cento. Il giorno di liberazione si celebrò “solo” il 9 giugno (dopo ben 160 giorni lavorativi).

Tasse e fisco, come va negli altri Paesi Ue

Se guardiamo agli altri Paesi dell'Eurozona, alcuni se la passano meglio, ma non molto meglio. "Solo la Francia - scrive la Cgia - presenta un numero di giorni di lavoro necessari per pagare le tasse nettamente superiore (+21), mentre tutti gli altri hanno potuto festeggiare la liberazione fiscale con un netto anticipo. In Germania, ad esempio, 7 giorni prima di noi, in Olanda 12, nel Regno Unito 27 e in Spagna 28. Il paese più virtuoso è l’Irlanda; con una pressione fiscale del 23,6 per cento consente ai propri contribuenti di assolvere gli obblighi fiscali in soli 86 giorni lavorativi".

In Italia si lavora di più per lo Stato

Confrontando il dato italiano del 2016 con quello degli altri Paesi, emerge che da noi si lavora quattro giorni in più rispetto alla media registrata nei Paesi dell’area euro e 9 se, invece, il confronto è realizzato con la media dei 28 Paesi che compongono l’Unione europea.