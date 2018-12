L'ecotassa ci sarà, ma la nuova imposta resta un mistero

"Abbiamo confermato l'ecosconto fino a 6.000 euro per le macchine elettriche e non inquinanti senza tassare nessuna delle auto in circolazione né l'acquisto di nuove utilitarie. Solo chi deciderà di acquistare un suv diesel o a benzina o una "super car" extralusso pagherà qualcosa in più". È quanto scrive su facebook il vicepremier Luigi Di Maio, confermando di fatto le indiscrezioni uscite sui quotidiani in merito all’ormai annosa questione dell’ecotassa. Né Di Maio né altri esponenti del governo hanno però fornito altri dettagli sulla nuova imposta e dunque non è facile capire cosa succederà.

Le parole di Di Maio peraltro suonano molte ambigue: il vicepremier afferma infatti che dovrà pagare "qualcosa in più" chi acquista un suv diesel/benzina o una supercar ed esclude specificamente le utilitarie dal novero delle vetture da tassare. Che ne sarà però delle decine di auto in commercio che non sono supercar, ma neppure utilitarie? E in seconda battuta: perché Di Maio parla di una tassa sui "suv" se la ratio della legge, per quello che si è visto finora, è basata unicamente sulle emissioni di CO2? Per conoscere questi "dettagli" (che però dettagli non sono) bisognerà aspettare il testo di legge; per ora non possiamo far altro che affidarci alle indiscrezioni e alle voci di corridoio raccolte da quotidiani e agenzie di stampa a margine del vertice.

La prima ipotesi che filtra è che l’esecutivo potrebbe decidere di alzare i valori di emissione tassata, ovvero +20 unità rispetto alle precedenti fasce.

Di seguito riportiamo lo schema di tassazione della proposta iniziale (si tratta dell'emendamento approvato in commissione bilancio alla Camera che dovrà essere modificato in Senato).

CO2g/km Imposta (euro) 110-120 150 120-130 300 130-140 400 140-150 500 150-160 1.000 160-175 1.500 175-190 2.000

Se le indiscrezioni di stampa dovessero rivelarsi fondate, la stangata potrebbe dunque ricadere su chi acquista modelli endotermici di maggior cilindrata e consumo, a partire dai 130 g/Km di CO2 dichiarati in sede di omologazione, contro i 110 della precedente proposta.

Ecotassa, le auto che potrebbero costare di più

Il problema è che tra le auto che dichiarano emissioni superiori a 130 g/Km non ci sono solo auto "extra lusso", ma anche banali vetture appartenenti ai segmenti C e D e perfino qualche utilitaria. Qualche esempio? L’Alfa Romeo Mito Urban Gpl; vari modelli di Giulietta alimentati sempre a Gpl; la Fiat 500 X Urban e Cross; la Fiat Qubo a metano da 51 kw; diversi modelli della Ford, dalla Mondeo Wagon Vignale diesel alla Focus Vignale a benzina da 150 cavalli.

E ancora: nel novero delle vetture da tassare finirebbero anche tante versioni di auto di segmento B, C e D di Renault, Opel, Volkswagen, Seat, Citroen etc. Auto da famiglia e non certo supercar. Ovviamente la penalizzazione riguarderebbe anche modelli di maggior pregio, anche se è difficile sostenere che Audi A4, Alfa Romeo Giulia, molti modelli bassi di gamma di Bmw e Mercedes, siano auto di "extra lusso". Tutte queste auto potrebbero subire una penalizzazione di 400 euro al momento dell’acquisto.

Ma le sorprese non sono finite: chi compra una Fiat Tipo a benzina da 70 cavalli - una vettura che, non ce ne vogliano i possessori, difficilmente può essere paragonata ad una Bentley - potrebbe dover pagare ben 500 euro in più. Stessa sorte per chi acquista una SEAT Alhambra Advance diesel da 150 cv o una Opel Nuova Mokka diesel da 135 cv.

Stangare i contribuenti non sempre funziona

La stangata ovviamente sarebbe più pesante per le vetture di grossa cilindrata, che però ad essere onesti già pagano un superbollo pari a 20 euro per ogni Kw che eccede i 185Kw. E proprio la legge sul superbollo dovrebbe insegnare qualcosa: secondo i dati Unrare, nei primi tre anni di applicazione, dal 2011 a fine 2014, il parco circolante oltre i 185 kW di potenza scese infatti da 217.000 a 183.000 auto. E lo Stato si trovò ad incassare poco più di un terzo del gettito inizilamente previsto.

L'ecotassa resta un mistero

Inoltre, se venisse confermato questo impianto, la nuova legge potrebbe mettere in seria difficoltà il mercato delle piccole vetture sportive, che potrebbero costare dalle 500 alle 1000 euro in più a seconda dei modelli..

Per ora comunque non c’è nulla di certo; come sta avvenendo anche con altri provvedimenti – vedi reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni – il governo non vuole anticipare nulla e per conoscere i dettagli bisognerà aspettare il testo della legge. Attendiamo fiduciosi.

Per chi volesse approfondire: su Motor1 (ex Omniauto) trovate l’elenco completo dei modelli divisi per fascia di tassazione.