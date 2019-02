Auto, pochi giorni alla stangata (o al bonus): ecco cosa conviene comprare

Ecotassa ed ecobonus: ci siamo. Dal 1° marzo scatta la stangata (per chi acquista un’auto nuova le cui emissioni di Co2 superano i 160 g/km) e gli incentivi (destinati invece a chi si orienta su vetture meno inquinanti). La soglia di emissioni che dà diritto al bonus è stata fissata a 70g/km: sotto questo valore si avrà diritto ad un contributo sull’acquisto di una macchina nuova che può arrivare fino a 6mila euro. Verosimilmente però se si non si acquista un’auto completamente elettrica l’importo del bonus sarà più basso.

Secondo la norma inserita nella finanziaria, l’ammontare dell’incentivo è infatti pari a 1500 euro per auto con emissioni comprese tra 21 e 70g Co2/km. La rottamazione della vecchia auto dà diritto ad un ulteriore sconto di 1000 euro. Lo schema in basso renderà forse le cose più chiare e comprensibili.

Ma quali sono in sostanza le auto che danno diritto agli incentivi? E quali quelle che viceversa sono sono soggette a tassazione al momento dell’acquisto? E tra queste auto quale conviene comprare? Grazie alla guida realizzata dal sito Money.it, facciamo una rapida carrellata delle auto in commercio interessate dal meccanismo bonus/malus.

Per quanto riguarda l’ecobonus bisogna fare due premesse. La prima: dagli incentivi sono esclusi i modelli più costosi, quelli oltre i 50.000 euro IVA esclusa (cioè 61.000 euro). In sostanza le auto di lusso, benché elettriche, non daranno diritto ad alcuno sconto. Una norma di semplice buon senso: chi decide di comprare una Tesla Model S o una Audi e-tron (per fare due esempi di auto sì ecologiche, ma anche molto costose) dovrà pagare il prezzo di acquisto per intero.

Seconda premessa: considerate le soglie fissate per accedere al contributo, restano di fatto escluse dal bonus le auto a gpl e metano, così come le vetture Mild Hybrid, ovvero quelle auto che hanno un piccolo motore elettrico affiancato ad un motore termico. Rientrano invece nel contributo le così dette ibride plug-in.

Auto elettriche o ibride: quanto costano?

La cattiva notizia è che per comprare un’auto elettrica o ibrida bisogna spendere qualcosa in più. Più di qualcosa per la verità, dal momento che i prezzi sono decisamente superiori rispetto alle vetture con motore termico. Tra le auto in commercio infatti troviamo ad esempio la Bmw 225xe Steptronic che parte da 38.350 euro o la Kia Optima 2.0 GDi P-HEV (44.000). Se vogliamo risparmiare potremo orientarci ad esempio sulla Toyota Prius 1.8 Hybrid E-CVT Active che costa “solo” 29.500 euro.

I modelli che danno diritto allo sconto di 1500 o 2500 euro

In basso i modelli di auto che danno diritto ad un bonus compreso tra 1500 e 2500 euro.

BMW Serie 2 Active Tourer ibrida;

BMW Serie 5 Berlina;

Hyundai Ioniq;

Kia Niro Phev;

Kia Optima Phev;

Kia Optima SW Phev;

Mercedes GLC;

Mitsubishi Outlander Phev;

Mini Countryman;

Toyota Prius Plug-in Hybrid;

Toyota Prius Full hybrid al limite a causa delle emissioni di CO2 dichiarate a 70g/Km.

Auto elettriche ed ecobonus

Anche per quanto riguarda le auto elettriche i prezzi non sono così bassi. Una Volkswagen e-Up elettrica costa ad esempio 27.850 euro, ma si tratta di una piccola utilitaria ideale per la città. Per una Smart ForTwo Electric Drive ci vogliono più di 23mila euro, mentre una Renault Zoe ne costa 22.550. Chi ha bisogno di un’auto più spaziosa potrà orientarsi sulla Nissan Leaf o su una Yundai Ioniq Electric, il cui costo schizza sopra i 37mila euro.

Ecco i modelli di auto in commercio che danno diritto ad uno sconto compreso tra i 4000 e 6000 euro.

BMW i3;

Citroen C-Zero;

Citroen E-Mehari;

Hyundai Ioniq;

Hyundai Nuova Kona Electric;

Kia Soul EV;

Mitsubishi i-MiEV;

Nissan Leaf;

Nissan Evalia e-NV200.

Peugeot iON;

Peugeot Partner Tepee 5 Porte;

Renault Zoe;

Smart EQ for-two;

Smart EQ for-four;

Tesla Model 3;

Come funziona la tassa sulle auto nuove: infografica



Ecotassa, l'elenco delle auto che rischiano la stangata

In basso invece riportiamo alcuni modelli di auto che emettono più di 160 g/Km di CO2 e che dunque saranno soggette a tassazione al momento dell'acquisto. Come vedete non si tratta solo di auto di lusso: ci sono ad esempio l'Alfa Romeo Giulietta turbo a benzina, diversi modelli di Fiat, Opel e Toyota, nonché molte vetture premium ma dal costo non certo esagerato. Dal momento che non è stato preso in considerazione il parametro dei NOx, ma solo la Co2, le vetture a benzina sono state più penalizzate rispetto ai diesel.