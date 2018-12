Gli effetti dell'8 dicembre sulla busta paga

Quanto peserà la festività dell’Immacolata sulla busta paga di chi lavora? Come forse già saprete, quest’anno la festività cade di sabato, un giorno non lavorativo per molti dipendenti: in questo caso la festa dell’Immacolata diventa a tutti gli effetti una festività non goduta.

Diverso il discorso per chi invece di sabato lavora regolarmente. Queste categorie di lavoratori potrebbero decidere di restare a casa e dunque godere di un giorno di riposo in più, che non fa mai male. Oppure, in accordo con il proprio datore di lavoro, possono scegliere di andare al lavoro così da avere un extra nella prossima busta paga. Nei giorni festivi la retribuzione viene infatti maggiorata, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di riferimento.

E chi non può godere della festività perché sarebbe comunque rimasto a casa? Purtroppo non ci sono buone notizie: come spiega AdnKronos, infatti, se la festività non goduta cade di domenica questa ha "un peso" in busta paga poiché viene pagata come un giorno lavorativo. Al normale stipendio si aggiunge, quindi, 1/6 della retribuzione settimanale, o 1/5 per chi lavora cinque giorni su sette.

Ma per la festa dell’Immacolata, che cade di sabato, non ci saranno extra, anche se ovviamente per le situazioni specifiche bisogna sempre fare riferimento al proprio contratto. Ad ogni modo, la regola generale è che se le feste cadono in un giorno feriale, sabato compreso, non vengono retribuite, ma al lavoratore dovrebbe essere riconosciuto un giorno di permesso extra di cui può godere in caso di necessità. Le tre festività nazionali - Festa della Liberazione, Festa dei Lavoratori e Festa della Repubblica - vengono invece pagate con una maggiorazione in busta paga indipendentemente dal giorno della settimana in cui cadono. Ma purtroppo non è il caso dell’Immacolata Concezione.