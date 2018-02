Gli elettrodomestici da incasso sono la soluzione ideale per risolvere ogni problematica legata alla disponibilità di spazio all'interno delle abitazioni e/o dei luoghi di lavoro. Oltre al vantaggio pratico offerto, permettono, inoltre, di sottolineare un gusto estetico curato, minimale, elegante.

Garanzia di ottimizzazione degli spazi

Fiore all'occhiello delle case produttrici, sono stati progettati al fine di semplificare la loro disposizione in ogni tipologia di ambiente. Dai frigoriferi al piano cottura, alle cappe, alla lavatrice e alla lavastoviglie e fino al congelatore: gli elettrodomestici da incasso possono essere installati in maniera tale da ottimizzare qualsiasi spazio.

Garanzia di una valida proposta estetica

Sono ideali da scegliere, però, anche quando debbano essere inseriti in un ambiente di grande dimensione.

La loro caratteristica di essere “a scomparsa”, infatti, contribuisce a disegnare uno stile d'arredamento minimale e una dimensione estetica molto curata che è espressione di pulizia e di linearità.

Permettono così di realizzare al meglio degli spunti d'arredamento di stile raffinato anche grazie al continuo studio e alla continua attenzione posti nei confronti del loro design che risulta creativo e interessante, oltre che funzionale.

Garanzia di prestazioni di alto livello

La loro progettazione è sempre molto curata, a partire, naturalmente, dallo studio di misure ideali per poterli installare in modo agevole e in completa sicurezza all'interno dei vani che dovranno andare ad occupare.

Dal punto di vista tecnologico sono garantiti per assicurare un funzionamento e una prestazione di eccellenza che si va ad accompagnare al consumo intelligente e alla sempre più richiesta eco-compatibilità.

Oltre alla funzionalità tecnica, le proposte più recenti si distinguono per essere anche sempre più innovative e mirate a gestire lo spazio disponibile in maniera intelligente. Il mini-frigorifero “a cassetto” da incasso è, ad esempio, una delle soluzioni più pratiche per le cucine di piccola dimensione, ma anche per garantire la comodità di utilizzazione di questo elettrodomestico negli ambienti lavorativi.

Un prodotto per ogni esigenza

Gli elettrodomestici da incasso permettono di sistemare in maniera funzionale e pratica la zona della cucina a partire dall'installazione del classico piano cottura disponibile con il tradizionale funzionamento a gas oppure elettrico a induzione di ultima generazione.

Il piano viene completato con l'installazione della cappa che nella tipologia ad incasso risulterà molto discreta dal punto di vista visuale e sempre in grado, però, di svolgere al meglio il suo lavoro di aspirazione e di eliminazione di ogni odore e, nei modelli più recenti, anche di purificazione dell'aria.

A questa che può essere considerata una disposizione “basica” si può aggiungere la comodità della lavatrice e della lavastoviglie, il frigorifero, il congelatore: tutti sapientemente “incassati” nello spazio del proprio vano.

Come scegliere il prodotto giusto

Quando si deve procedere all'acquisto di un elettrodomestico da incasso, è imprescindibile, naturalmente, conoscere le misure dello spazio a disposizione e verificarne la compatibilità con quelle del prodotto in vendita. Da questo punto di vista, va tenuto in conto che prodotti di questo tipo vengono per lo più realizzati in formati standard, ma che possono variare in varie combinazioni, per cui lasciano sempre una possibilità di scelta piuttosto ampia.

Sulla classe energetica è quasi obbligatorio fermare l'attenzione, in modo da orientare la scelta verso modelli che garantiscano meno spreco e minore costo energetico, con un conseguente importante risparmio sulla bolletta e un enorme vantaggio per il portafoglio e per l'ambiente.

L'emissione acustica è un altro dato da non dimenticare di valutare. Nel caso, infatti, della lavatrice, della lavastoviglie, ma anche per il frigorifero, è sempre bene che siano il più possibile silenziosi durante il funzionamento. E' questa una priorità sempre più richiesta sia quando l'elettrodomestico deve essere installato in un'abitazione, sia quando deve essere sistemato in un ambiente lavorativo.

La scelta del frigorifero da incasso, inoltre, si può differenziare a seconda che sia combinato o a doppia porta, ossia con diversa o distinta sistemazione tra vano frigo e congelatore, oppure mono-porta come quelli con dimensione mini.

Il forno può, invece, essere installato sotto il piano cucina oppure a colonna e in quest'ultimo caso, oltre che per la specificità estetica particolarmente armoniosa, si conferma anche nella sua pratica comodità di utilizzazione.

Guida allo shopping online

I dati tecnici e le caratteristiche dei vari prodotti diventano fondamentali da conoscere quando si voglia procedere a fare un acquisto online e l''e-commerce giusto a cui rivolgersi è proprio quello in grado di soddisfare questa esigenza.

Per l'acquirente, quindi, diventa indispensabile fare una scrematura preventiva tra le tantissime proposte di “web shopping” ormai a disposizione.

Il suggerimento è quello di rivolgere l'attenzione a siti ben strutturati come ad esempio AdriaticaElettrodomestici.it, sul quale, insieme con immagini fotografiche di qualità per visionare al meglio ogni prodotto da varie angolazioni, sono fornite schede tecniche descrittive complete e approfondite, oltre ad un catalogo costruito sulla selezione esclusiva di marchi di prestigio e di provata eccellenza, italiani e internazionali, leader del settore e garanzia di alta qualità, di avanzata e innovativa tecnologia e di prestazioni ottimali.

Quello che, infatti, rende semplice fare shopping online per l'acquisto degli elettrodomestici da incasso è proprio la chiarezza di esposizione. Le pagine del catalogo devono essere divise per tipologie di prodotti e da queste si deve poter accedere facilmente alle scheda dell'elettrodomestico specifico, che dovrà essere raccontato a partire dalle misure e dalla disponibilità immediata o meno, dal prezzo per avere ben chiaro come orientarsi sulla base del budget, fino alla qualità energetica, al livello di rumorosità, alle specifiche più

strettamente tecniche.

Chi acquista, inoltre, deve anche poter interagire in modo diretto, magari con la pubblicazione di post in moduli disponibili sotto la scheda del prodotto, con commenti o eventuali richieste e domande per chiarire ogni eventuale dubbio.

Molto importante è pure la possibilità di usufruire di un preventivo del tutto gratuito che possa garantire una visione completa di tutti i costi. In questa maniera l'acquisto online risulterà meditato, personalizzato, sicuro e si trasformerà nella risposta giusta a quella che era 'esigenza iniziale.