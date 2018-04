Elsa Fornero a DiMartedì: "Le tasse si pagano volentieri se finiscono ai poveri"

Elsa Fornero torna a parlare di pensioni e tasse. Intervendo in collegamento durante la trasmissione "Di Martedì" condotta da Giovanni Floris su La7, uno degli ex ministri più controversi e avversati della storia repubblicana ha raccolto però applausi parlando proprio di tasse e pensioni.

Avendo come spunto un servizio sulla forte tassazione in Francia, "accettata" però di buon grado dai cittadini perché in realtà il denaro versato si traduce in servizi per la collettività, Fornero ha dichiarato: "I cittadini qualche volta potrebbero anche pagare le tasse senza avere la sensazione che i servizi vadano direttamente a loro beneficio bensì a beneficio di qualcuno più povero. Quello che è intollerabile, e la nostra società lo presenta ancora in maniera esagerata soprattutto in un periodi crisi, è vedere che qualche volta le spese pubbliche alimentano i privilegi di pochi e non servizi a favore delle famiglie". E qui scatta il primo applauso.

Si è parlato poi di pensioni. "Ho sempre pensato che bisogna rifiutare la logica del mandare in pensione qualcuno per fare posto a qualcun altro e ho sempre ritenuto che bisogna invece lavorare nella logica di un mercato del lavoro che inlcude tutti colori che hanno l'età per lavorare e la buona condizione di salute - ha spiegato l'ex ministero del governo Monti - Questo ovviamente non vuol dire far lavorare quelli che hanno fatto lavori usuranti fino a certi limiti d'età ma significa chiedere anche ai pensionati o a coloro che stanno per andare in pensione di partecipare a queste condizioni economiche meno buone, causa la crisi, e non considerare sempre le pensioni come una variabile indipendente, peché sennò il costo lo pagano gli altri". Secondo applauso.

Il discorso poi si è spostato inevitabilmente sull'attuale situazione politica e sulle ricette proposte dai partiti. "Un conto è fare slogan, un altro è fare politica e fare politiche che hanno conseguenze di lungo termine e che rischiano di pagare sempre i soliti noti - ha spiegato Fornero - Se i giovani vanno all'estero, non ci saranno più risorse per pagare le pensioni".

Nella scaletta della puntata c'era anche la questione dei vitalizi e dei privilegi della politica. Qui Fornero ha raccolto il terzo applauso della serata. Se dal primo gennaio 2012 anche per i parlamentari si è passati al sistema contributivo, "il problema sono gli ex parlamentari", ha specificato Fornero. "Su quello io continuo a ritenere che un bel contributo di solidarietà stabilito direttamente dagli uffici di presidenza di Camera e Senato avrebbe dato un buon esempio. Dopo di che se si vogliono limitare i privilegi forse bisogna anche parlare di indenntià dei parlametnari e non solo dei vitalizi".