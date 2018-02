Il Papa incontra i lavoratori Embraco: “Continuate a lottare”

Una delegazione dei dipendenti della Embraco, l'azienda di Riva di Chieri controllata dalla Whirlpool e in via di chiusura, ha incontrato Papa Francesco in Vaticano. I lavoratori torinesi sono stati i primi ad essere ricevuti prima dell'udienza generale.Il Pontefice si è soffermato a parlare con i lavoratori Embraco, esortandoli a continuare la loro battaglia in difesa del loro lavoro: “"Il Papa ci ha detto 'dovete lottare e dovete avere fede anche nella lotta. Prego per voi'".

I lavoratori Embraco hanno anche ricordato a Bergolgio una simpatica coincidenza: la nonna del Papa era originaria di Portacomaro nell'Astigiano, un paesino a pochi chilometri dalla zona dove è situato lo stabilimento di Riva di Chieri.

Domani, giovedì 8 febbraio, il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda incontrerà nella Prefettura di Torino i vertici dell'azienda e i sindacati per parlare della chiusura dello stabilimento in provincia di Torino, che costerebbe il posto di lavoro a 500 lavoratori.