Ultimatum alla compagnia aerea low cost: "Stop ai voli se continuano i disservizi"

Se non è un ultimatum, poco ci manca. L'Enac "avverte" la compagnia aerea low cost spagnola Volotea: l'ente nazionale per l'aviazione civile ha infatti inviato una lettera alla compagnia aerea a seguito dei numerosi disservizi durante la prima parte della stagione estiva, minacciando la sospensione dei voli in Italia a partire da metà settembre.

Nella missiva, l`Enac ha informato il vettore che "qualora dovessero perdurare tali disservizi e in assenza di un piano correttivo, tenuto conto dei disagi causati ai passeggeri e dei disservizi creati negli aeroporti, a partire dal 15 settembre la compagnia Volotea dovrà sospendere ogni attività di vendita e di volo in Italia e provvedere alla riprotezione di tutti i passeggeri già in possesso di titolo di viaggio".

Volotea, i disservizi dell'estate 2018

Il direttore generale dell`Ente, Alessio Quaranta, ha informato anche l'omologa autorità iberica per evidenziare le "numerose criticità riscontrate in questa prima parte della stagione estiva, che stanno comportando disagi ai passeggeri e disservizi negli aeroporti nazionali, e per chiedere immediate azioni correttive". Sono infatti stati registrati "frequenti episodi di cancellazioni di voli, di overbooking e di ritardi prolungati da parte del vettore spagnolo che hanno determinato notevoli problematiche all'utenza, specialmente in questo periodo di picco di traffico estivo, nel quale il mezzo aereo viene per lo più utilizzato per recarsi nelle località di vacanza".

Segnalazioni dagli utenti

L`Enac ha richiamato Volotea al "riallineamento degli operativi pianificati, adottando ogni iniziativa possibile per rispettare gli impegni assunti con la vendita dei biglietti, riducendo, in tal modo, i casi di overbooking e di cancellazioni per operativi troppo stringenti". L'ente ha ricevuto numerose segnalazioni dagli utenti per il mancato rispetto del regolamento comunitario e ha comunicato al vettore che, al termine dei procedimenti di verifica, qualora fossero confermate le violazioni segnalate, saranno applicate le sanzioni di entità massima.