Enel confermata per il sedicesimo anno consecutivo nel Dow Jones Sustainability World Index

Enel è stata confermata nel Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) per il sedicesimo anno consecutivo. E’ stata inoltre confermata nell’indice, per la diciannovesima volta consecutiva, la presenza di Endesa, la controllata spagnola del Gruppo Enel. Enel ed Endesa sono due delle otto aziende del settore delle utility elettriche ammesse nell’indice a livello globale.

La controllata sudamericana del Gruppo, Enel Américas, è invece confermata per il secondo anno consecutivo negli indici Dow Jones Sustainability Emerging Markets e Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance, oltre che nel Dow Jones Sustainability Chile per il terzo anno, mentre Enel Chile, la controllata cilena del Gruppo, rientra nei tre indici per la seconda volta. Enel Américas ed Enel Chile sono le uniche due aziende elettriche cilene ad essere confermate in tutti e tre gli indici.

“La sostenibilità è un fattore chiave nella creazione di valore di lungo termine per i nostri azionisti e tutti i nostri stakeholder,” ha commentato Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel. “Con la piena integrazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite nella nostra strategia, che comprende tecnologie di generazione a zero emissioni oltre che un’infrastruttura elettrica intelligente, stiamo fissando lo standard per coniugare la massimizzazione degli Utili con pratiche virtuose a favore delle comunità e degli ecosistemi. Pertanto, la conferma di Enel per il sedicesimo anno consecutivo nel DJSI rappresenta il riconoscimento del nostro impegno per lo sviluppo di un modello di business sostenibile, che guidi la transizione energetica e promuova pratiche aziendali responsabili”.

La leadership di Enel in tema di sostenibilità è inoltre riconosciuta a livello globale anche per l’inclusione in altri importanti indici di sostenibilità, fra cui il FTSE4Good, gli indici Euronext VIGEO-EIRIS, "Prime" OEKOM, ECPI, Thomson Reuters/S-Network ESG Best Practices, Thomson Reuters Diversity & Inclusion, e la classifica Top 200 di Equileap sull'uguaglianza di genere. Con la revisione di settembre 2019, Enel vede inoltre confermata per il sesto anno consecutivo la sua inclusione negli indici STOXX Global ESG Leaders.

Enel attira la crescente attenzione degli investitori ESG (Environmental, Social and Governance), i cui investimenti nella società sono in costante crescita e già al 31 dicembre 2018 rappresentavano circa il 10,5% del capitale sociale del Gruppo, con un incremento del 78% rispetto al 2014. Aumento, questo, che riflette la crescente importanza che il mercato finanziario attribuisce agli elementi non finanziari nella creazione di valore sostenibile di lungo termine.

DJSI riconosce il ruolo proattivo di Enel nella lotta ai cambiamenti climatici e nella promozione di un modello energetico a zero emissioni. Il raggiungimento di tale traguardo è stato favorito dalle azioni intraprese per garantire una transizione energetica che sfrutti tutte le opportunità di business offerte dai settori delle energie rinnovabili, della digitalizzazione e dell'elettrificazione della domanda di energia. Inoltre, il modello "Open Innovability" di Enel si è imposto come benchmark per il secondo anno consecutivo, assicurando nuovamente all’azienda la migliore valutazione di DJSI in Innovation Management. Con il modello Open Innovability, Enel sviluppa soluzioni innovative che garantiscono la sostenibilità di lungo termine per le attività del Gruppo e per le comunità in cui opera, costruendo un ecosistema di collaborazione con, tra gli altri, startup, partner industriali, imprenditori e centri di ricerca.

Enel si è anche distinta sulla base di altri criteri di valutazione delle pratiche di gestione responsabile del business, come quelle di gestione dei rischi e delle crisi, cybersecurity, protezione dei dati, cittadinanza d’impresa e trasparenza su performance sociali e ambientali.

La consolidata presenza di Gruppo nei principali indici di sostenibilità a livello mondiale è sostenuta dal suo impegno nel promuovere la trasparenza nella gestione dei rischi e delle opportunità ambientali, sociali e di governance. Esempi specifici di come Enel stia aumentando la trasparenza e rispondendo alle aspettative dei propri stakeholder sono disponibili al seguente link:

- Prima di tutto sostenibili:

https://www.enel.com/it/storie/a/2019/08/bilancio-di-sostenibilita-enel-2018