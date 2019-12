Eni: lavoro flessibile per conciliare professione e vita privata

Lo Smart Working in Eni è un progetto in continua evoluzione ed un percorso che si è sviluppato nel tempo con l’obiettivo di migliorare il contesto professionale in cui operano le persone e favorire la conciliazione tra vita privata e vita lavorativa nella convinzione che in questo modo si producano risultati migliori per le persone e per l’azienda.

Un percorso iniziato nel febbraio 2017 con un progetto pilota, che ha offerto la possibilità ai neo-genitori di lavorare in Smart Working fino ad un massimo di due giorni a settimana, e che si è esteso ad aprile 2018 con la sperimentazione dello Smart Working secondo logiche organizzative (fino ad un giorno a settimana) in tre società controllate e con il rafforzamento dello strumento in chiave welfare con applicazione anche a persone con particolari patologie.

Anche grazie ai risultati positivi emersi nelle survey effettuate su lavoratori in Smart Working e rispettivi responsabili, dal 1 ottobre Eni aggiunge un ulteriore ed importante step a questo percorso: l’estensione dello Smart Working ai lavoratori che operano nelle sedi uffici di tutto il territorio nazionale. Unitamente ad un ulteriore potenziamento dello Smart Working a sostegno del welfare con

Eni ha infatti riscontrato che lo Smart Working contribuisce a:

rafforzare il rapporto di fiducia azienda-lavoratore attraverso l'Introduzione di una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa basata su flessibilità, autonomia, impegno e responsabilizzazione;

attraverso l'Introduzione di una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa basata su flessibilità, autonomia, impegno e responsabilizzazione; migliorare i livelli di produttività mediante la diligente collaborazione di tutti;

mediante la diligente collaborazione di tutti; generare benefici per i lavoratori, anche in termini di tempi e costi di mobilità;

per i lavoratori, anche in termini di e di mobilità; mitigare l'incidenza di fattori esterni verso l'ambiente anche in linea con la strategia ambientale attuata da Eni.

L’utilizzo strutturale dello Smart Working è pienamente coerente con il processo di evoluzione digitale intrapreso in Eni e con un modo di lavorare agile, basato sulla fiducia, sulla tecnologia e sull’innovazione, valori strettamente collegati al processo di trasformazione dell'azienda verso un modello di business sempre più sostenibile, imprescindibile per la crescita della società.