Eni: un supporto ai genitori con il Nidoscuola di San Donato e Roma Europarco

Il Nidoscuola Eni 06 nasce nel 2010 a San Donato Milanese come iniziativa dedicata alle famiglie volta a migliorare il benessere delle persone, fornendo un supporto importante per conciliare le esigenze della vita privata con quelle lavorative. Con questo progetto integrato 0-6 Eni è stata pioniere a livello educativo – didattico della recente riforma che definisce la scuola un laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione, caratterizzato da flessibilità organizzativa. Accoglie circa 170 bambini da 0 a 6 anni, figli di dipendenti Eni, offre la massima copertura e flessibilità oraria (dalle 7.30 alle 19.00) ed è aperto 12 mesi l’anno. Il modello pedagogico si fonda su principi di riferimento importanti quali la stabilità del team educativo, il sostegno ai genitori, la continuità didattica 0-6 e la centralità del bambino nel percorso educativo di cui viene valorizzata l’individualità.

Il progetto è stato realizzato da Eni in collaborazione con Reggio Children, partner di rilievo nel campo dei progetti educativo-pedagogici e l’università Milano Bicocca. Sono presenti atelier didattici che accolgono e promuovono lo sviluppo di tutti i linguaggi; anche l’offerta formativa dedicata alla lingua inglese è in fase di potenziamento grazie all’avvio di un progetto di sperimentazione di bilinguismo nella sezione nido piccoli. Particolare rilevanza viene attribuita fin dall’infanzia all’educazione alimentare, intesa come promozione della cultura della salute attraverso un’alimentazione equilibrata e attenta, realizzata anche grazie alla presenza di una cucina interna. La struttura in classe energetica A si dispone su circa 2000 mq ed è circondata da un’ampia zona destinata ad area verde.

Anche nel nuovo complesso uffici di Roma Europarco è stata realizzata la struttura di nido e scuola d’infanzia, inaugurata a settembre 2019. Il nuovo nidoscuola, che accoglie circa 100 bambini dai 6 mesi ai 6 anni, dal punto di vista organizzativo propone un modello in linea con l’esperienza positiva di San Donato e l’approccio pedagogico risulta innovativo e al passo con la ricerca. Si sviluppa per 1.500 mq intorno a due corti interne, una dedicata alla scuola dell’infanzia e una al nido. Presenta ambienti progettati in coerenza con le finalità educative del servizio dove lo spazio è pensato per stimolare i diversi percorsi di crescita del bambino in un’ottica di continuità, di autonomia e di centralità del bambino stesso. La presenza di una cucina interna consente di sviluppare menù di qualità e di promuovere un approccio alla cultura di un’alimentazione corretta ed equilibrata. L’utilizzo di molteplici linguaggi, tra cui quelli grafici, pittorici, manipolativi e quelli del corpo legati al movimento favoriscono occasioni di esplorazione e di conoscenza, di espressione e di creatività. Le sezioni sono bilingue al fine di favorire e sviluppare la formazione di una mente flessibile, multiculturale in grado di accogliere le diversità.