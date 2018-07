Traffico e autostrade: bollino nero sull'estate, ecco quando partire per non rovinarsi le ferie

Quando partire per non trovare traffico? Una domanda che accomuna tanti vacanzieri che in questi giorni stanno programmando le partenze delle ferie estive 2018.

"Traffico intenso con rallentamenti e code in direzione delle principali località turistiche": il solito mantra di ogni Estate che si rispetti, salvo rispettare il calendario di Autostrade per l'Italia per le partenze intelligenti.

Esodo d'estate, tutti i weekend da bollino rosso

Traffico da "bollino nero" su strade e autostrade italiane le mattine del 4 e 11 agosto, quando è previsto l'esodo estivo. Fine settimana da "bollino rosso" tutti i weekend di agosto e a Ferragosto.

Secondo le previsioni del calendario, messo a punto da Viabilità Italia e dal ministero dell'Interno, le giornate più difficili saranno il 4 e l'11 agosto quando su strade e autostrade italiane si verificheranno mattinate da "bollino nero". Saranno quelle le giornate del vero esodo estivo. Ma il fine settimana da "bollino rosso" è previsto per tutti weekend di agosto e a Ferragosto.

Giornate di blocco del traffico dei mezzi pesanti sono previsti per tutti i weekend e a partire dal 27 luglio anche il pomeriggio del venerdì.

Divieto di circolazione dei mezzi pesanti

A Luglio il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sarà in vigore i giorni di:

Venerdì 27 Luglio dalle 16:00 alle 22:00

Sabato 28 Luglio dalle 8:00 alle 22:00

Domenica 29 Luglio dalle 7:00 alle 22:00

A Agosto il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sarà in vigore i giorni di:

Venerdì 3 Agosto - 14:00-22:00

Sabato 4 Agosto - 8:00-22:00

Domenica 5 Agosto - 7:00-22:00

Sabato 11 Agosto - 8:00-22:00

Domenica 12 Agosto - 7:00-22:00

Mercoledì 15 Agosto - 8:00-22:00

Sabato 18 Agosto - 8:00-16:00

Domenica 19 Agosto - 7:00-22:00

Sabato 25 Agosto - 8:00-16:00

Domenica 26 Agosto - 7:00-22:00

A Settembre il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sarà in vigore i giorni di:

Domenica 02 Settembre dalle 7:00 alle 22:00

Domenica 09 Settembre dalle 7:00 alle 22:00

Il controesodo: quando partire per non trovare traffico

Il controesodo con il traffico da rientro in città è invece previsto nelle ultime due domeniche di agosto e nel primo fine settimana di settembre.

Sono da "bollino rosso" la mattina e il pomeriggio di sabato 18 agosto, così come la mattina e il pomeriggio di domenica 19, il pomeriggio di venerdì 24, la mattina e il pomeriggio di sabato 25 e di domenica 26 agosto. A settembre, invece, sono "bollino rosso", in direzione delle grandi città, la mattina e il pomeriggio di sabato 1 e di domenica 2 così come il pomeriggio di domenica 9.

Esodo estivo al via il 4-11 agosto

In vista dell'estate sono stati rimossi gran parte dei cantieri che impegnavano le carreggiate autostradali, sià sulla A3, l'Autostrada del Mediterraneo, sia sulla A19 Palermo-Catania contraddistinta da un impegnativo piano di riqualificazione. Anas ha inoltre predisposto l’impegno di oltre mille automezzi e e 2.500 addetti impegnati per il monitoraggio h24 della rete viaria controllata anche da 2.534 telecamere e 580 pannelli a messaggio variabile.

Nuovi Tutor su 25 tratte autostradali dopo lo stop al vecchio sistema fermo da 3 mesi dopo sentenza sul brevetto copiato. Il sistema che multa automaticamente chi supera i limiti di velocità è attivo a partire da venerdì 27 luglio.

Il Sistema non rilevava solo lo sforamento dei limiti in un singolo punto della rete, ma anche la velocità media su tratti di una lunghezza indicativamente tra 10 e 25 km, grazie all'installazione di sensori e portali con telecamere. .

Presentazione piano #esodoestivo 2018 #Viabilitàitalia con attivazione nuovo sistema rilevazione velocità media.

Molte tecnologie in uso alla #poliziastradale oltre ad #autovelox, telelaser, etilometro.

Il calendario delle partenze per garantire maggiore #sicurezza stradale pic.twitter.com/dVwsmBWD8u — Polizia di Stato (@poliziadistato) 26 luglio 2018

Ma come sarà l'estate 2018? Secondo le rilevazioni di Confturismo Confcommercio e Istituto Piepoli, gli stranieri "salvano" l'estate turistica italiana che quest'anno deve fare i conti con la ripartenza di mete che "erano fuori gioco" (Marocco, Tunisia, Egitto e Turchia) e il maltempo. Secondo le indagini gli stranieri porteranno in Italia oltre 16 miliardi, ben 7 miliardi in più della spesa prevista degli italiani che soggiorneranno all'estero.

Al via il Piano di #viabilitaitalia per #esodoestivo 2018

Informazioni e misure operative per garantire ai cittadini la #sicurezza di partenze consapevoli con il calendario delle giornate ove sono previsti i maggiori flussi di traffico turistici @VAIstradeanas @mitgov @Viminale pic.twitter.com/ovjjCB7ntg — Polizia di Stato (@poliziadistato) 26 luglio 2018

Le ultime notizie del traffico in tempo reale

Dall'account del Cciss le ultime notizie del traffico in tempo reale da strade e autostrade d'Italia

