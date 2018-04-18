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Esselunga, offerte di lavoro in tutta Italia: assunzioni per laureati e diplomati

La società che opera nella grande distribuzione nei supermercati italiani ha diverse posizioni libere in varie zone dello Stivale

Redazione
Esselunga (FOTO ANSA)
Approfondimenti

Offerte di lavoro: Esselunga è alla ricerca di personale in tutta Italia. La catena di supermercati, tra le principali sul territorio nazionale, ha attualmente delle posizioni aperte in diverse regioni, come Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e Lazio

Esselunga assume

Come è possibile vedere dalla tabella disponibile sul sito Esselungajob.it, ci sono diversi posti liberi per la posizione “allievo carriera direttiva di negozio”, in scadenza domani, giovedì 19 aprile 2018. Tali posizioni sono disponibili nelle seguenti zone e città:

  • Asti;
  • Verbania, 
  • Novara e provincia;
  • Milano e provincia; 
  • Reggio Emilia; 
  • Piacenza;
  • Como e provincia; 
  • Varese e provincia;
  • Lecco e provincia;
  • Pavia e provincia;
  • Cremona;
  • Bergamo e provincia;
  • Brescia e provincia; 
  • Biella e provincia;
  • Bologna e provincia;
  • Modena e provincia;
  • Verona;
  • Firenze e provincia;
  • Roma e provincia; 
  • Alessandria e provincia;
  • Torino e provincia.

Invece, per quanto riguarda il ruolo di “capo reparto parafarmacia e farmacista”, in scadenza il prossimo 27 aprile, le posizioni aperte si trovano nella provincia di Monza

Come candidarsi

Inviare la propria candidatura è semplice, basta registrarsi al sito Esselunga job compilando l'apposito form. Poi basterà individuare la posizione che interessa al candidato e cliccare su “candidati ora”, portando a termine la richiesta seguendo le istruzioni.

Per il personale che verrà selezionato è previsto un programma di formazione composto da attività in aula e sul campo, in cui il candidato verrà affiancato da professionisti del settore, in modo da acquisire competenze e strumenti necessari per svolgere il lavoro in maniera efficace.

I requisiti

Per l'assunzione Esselunga richiede una laurea preferibilmente scienze politiche, management d’impresa; scienze motorie, scienze turistiche, corsi di laurea in ambito agroalimentare, o anche un diploma di scuola secondaria di secondo grado (tecnico agrario, tecnico commerciale, tecnico industriale; tecnico per geometri, tecnico per il turismo, tecnico alberghiero.

Tra le caratteristiche è richiesta anche una predisposizione al confronto con i clienti, l'attitudine all'ascolto, doti di teamworking e problem solving. Ecco di seguito tutte le offerte di lavoro per Esselunga e i link diretti per candidarsi: 

SCADENZA19/04/2018 ALLIEVO CARRIERA DIRETTIVA DI NEGOZIO ASTI  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA19/04/2018 ALLIEVO CARRIERA DIRETTIVA DI NEGOZIO VERBANIA  ESSELUNGA Full Time CANDIDATI ORA
SCADENZA19/04/2018 ALLIEVO CARRIERA DIRETTIVA DI NEGOZIO NOVARA E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA19/04/2018 ALLIEVO CARRIERA DIRETTIVA DI NEGOZIO MILANO E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA19/04/2018 ALLIEVO CARRIERA DIRETTIVA DI NEGOZIO REGGIO EMILIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA19/04/2018 ALLIEVO CARRIERA DIRETTIVA DI NEGOZIO PIACENZA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA19/04/2018 ALLIEVO CARRIERA DIRETTIVA DI NEGOZIO COMO E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA19/04/2018 ALLIEVO CARRIERA DIRETTIVA DI NEGOZIO LECCO E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA19/04/2018 ALLIEVO CARRIERA DIRETTIVA DI NEGOZIO VARESE E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA19/04/2018 ALLIEVO CARRIERA DIRETTIVA DI NEGOZIO PAVIA E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA19/04/2018 ALLIEVO CARRIERA DIRETTIVA DI NEGOZIO CREMONA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA19/04/2018 ALLIEVO CARRIERA DIRETTIVA DI NEGOZIO BERGAMO E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA19/04/2018 ALLIEVO CARRIERA DIRETTIVA DI NEGOZIO BRESCIA E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA19/04/2018 ALLIEVO CARRIERA DIRETTIVA DI NEGOZIO BIELLA E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA19/04/2018 ALLIEVO CARRIERA DIRETTIVA DI NEGOZIO BOLOGNA E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA19/04/2018 ALLIEVO CARRIERA DIRETTIVA DI NEGOZIO MODENA E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA19/04/2018 ALLIEVO CARRIERA DIRETTIVA DI NEGOZIO VERONA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA19/04/2018 ALLIEVO CARRIERA DIRETTIVA DI NEGOZIO FIRENZE E PROVINCIA  ESSELUNGA Full Time CANDIDATI ORA
SCADENZA19/04/2018 ALLIEVO CARRIERA DIRETTIVA DI NEGOZIO ROMA E PROVINCIA  ESSELUNGA Full Time CANDIDATI ORA
SCADENZA19/04/2018 ALLIEVO CARRIERA DIRETTIVA DI NEGOZIO ALESSANDRIA E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA19/04/2018 ALLIEVO CARRIERA DIRETTIVA DI NEGOZIO TORINO E PROVINCIA  ESSELUNGA Full Time CANDIDATI ORA
SCADENZA27/04/2018 CAPO REPARTO PARAFARMACIA MONZA E BRIANZA  ESSELUNGA Full Time CANDIDATI ORA
SCADENZA27/04/2018 POSIZIONEFARMACISTA MONZA E BRIANZA  ESSELUNGA Full Time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGETTO SPECIALISTI BAR ATLANTIC TORINO E PROVINCIA  ATLANTIC Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGETTO SPECIALISTI BAR ATLANTIC VERBANIA  ATLANTIC Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGETTO SPECIALISTI BAR ATLANTIC NOVARA E PROVINCIA  ATLANTIC Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGETTO SPECIALISTI BAR ATLANTIC VARESE E PROVINCIA  ATLANTIC Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGETTO SPECIALISTI BAR ATLANTIC REGGIO EMILIA  ATLANTIC Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGETTO SPECIALISTI BAR ATLANTIC PIACENZA  ATLANTIC Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGETTO SPECIALISTI BAR ATLANTIC PAVIA E PROVINCIA  ATLANTIC Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGETTO SPECIALISTI BAR ATLANTIC PARMA  ATLANTIC Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGETTO SPECIALISTI BAR ATLANTIC MONZA E BRIANZA  ATLANTIC Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGETTO SPECIALISTI BAR ATLANTIC MODENA E PROVINCIA  ATLANTIC Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGETTO SPECIALISTI BAR ATLANTIC MILANO E PROVINCIA  ATLANTIC Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGETTO SPECIALISTI BAR ATLANTIC LECCO E PROVINCIA  ATLANTIC Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGETTO SPECIALISTI BAR ATLANTIC CREMONA  ATLANTIC Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGETTO SPECIALISTI BAR ATLANTIC COMO E PROVINCIA  ATLANTIC Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGETTO SPECIALISTI BAR ATLANTIC BRESCIA E PROVINCIA  ATLANTIC Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGETTO SPECIALISTI BAR ATLANTIC BOLOGNA E PROVINCIA  ATLANTIC Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGETTO SPECIALISTI BAR ATLANTIC BIELLA E PROVINCIA  ATLANTIC Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGETTO SPECIALISTI BAR ATLANTIC BERGAMO E PROVINCIA  ATLANTIC Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGETTO SPECIALISTI BAR ATLANTIC ASTI  ATLANTIC Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGETTO SPECIALISTI BAR ATLANTIC ALESSANDRIA E PROVINCIA  ATLANTIC Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGRAMMA SPECIALISTI REPARTI FRESCHI VERBANIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGRAMMA SPECIALISTI REPARTI FRESCHI BERGAMO E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGRAMMA SPECIALISTI REPARTI FRESCHI ASTI  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGRAMMA SPECIALISTI REPARTI FRESCHI ALESSANDRIA E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGRAMMA SPECIALISTI REPARTI FRESCHI TORINO E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGRAMMA SPECIALISTI REPARTI FRESCHI NOVARA E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGRAMMA SPECIALISTI REPARTI FRESCHI MILANO E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGRAMMA SPECIALISTI REPARTI FRESCHI VARESE E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGRAMMA SPECIALISTI REPARTI FRESCHI REGGIO EMILIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGRAMMA SPECIALISTI REPARTI FRESCHI PIACENZA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGRAMMA SPECIALISTI REPARTI FRESCHI PAVIA E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGRAMMA SPECIALISTI REPARTI FRESCHI PARMA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGRAMMA SPECIALISTI REPARTI FRESCHI MONZA E BRIANZA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGRAMMA SPECIALISTI REPARTI FRESCHI MODENA E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGRAMMA SPECIALISTI REPARTI FRESCHI LECCO E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGRAMMA SPECIALISTI REPARTI FRESCHI CREMONA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGRAMMA SPECIALISTI REPARTI FRESCHI COMO E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGRAMMA SPECIALISTI REPARTI FRESCHI BRESCIA E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGRAMMA SPECIALISTI REPARTI FRESCHI BOLOGNA E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA01/05/2018 PROGRAMMA SPECIALISTI REPARTI FRESCHI BIELLA E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA03/05/2018 ALLIEVO MACELLERIA

MI-CITTÀ NORD EST 

 ESSELUNGA Full Time CANDIDATI ORA
SCADENZA03/05/2018 ALLIEVO MACELLERIA MI-CITTÀ NORD OVEST  ESSELUNGA Full Time CANDIDATI ORA
SCADENZA03/05/2018 ALLIEVO MACELLERIA MI-CITTÀ SUD EST  ESSELUNGA Full Time CANDIDATI ORA
SCADENZA03/05/2018 ALLIEVO MACELLERIA MI-CITTÀ SUD OVEST  ESSELUNGA Full Time CANDIDATI ORA
SCADENZA03/05/2018 ALLIEVO MACELLERIA MI-PROV EST  ESSELUNGA Full Time CANDIDATI ORA
SCADENZA03/05/2018 ALLIEVO MACELLERIA MI-PROV NORD EST  ESSELUNGA Full Time CANDIDATI ORA
SCADENZA03/05/2018 ALLIEVO MACELLERIA MI-PROV NORD OVEST  ESSELUNGA Full Time CANDIDATI ORA
SCADENZA03/05/2018 ALLIEVO MACELLERIA MI-PROV SUD  ESSELUNGA Full Time CANDIDATI ORA
SCADENZA03/05/2018 ALLIEVO MACELLERIA VERONA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA03/05/2018 ALLIEVO MACELLERIA BOLOGNA E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA03/05/2018 ALLIEVO MACELLERIA MODENA E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA03/05/2018 ALLIEVO MACELLERIA PARMA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA03/05/2018 ALLIEVO MACELLERIA REGGIO EMILIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA03/05/2018 ALLIEVO MACELLERIA PIACENZA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA03/05/2018 ALLIEVO MACELLERIA VARESE E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA03/05/2018 ALLIEVO MACELLERIA BRESCIA E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA11/05/2018 PICKING AND DELIVERY SUPERVISOR MI-PROV NORD OVEST  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA11/05/2018 PICKING AND DELIVERY SUPERVISOR MONZA E BRIANZA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA11/05/2018 PICKING AND DELIVERY SUPERVISOR BRESCIA E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA11/05/2018 PICKING AND DELIVERY SUPERVISOR MODENA E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA11/05/2018 PICKING AND DELIVERY SUPERVISOR VERONA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 ADDETTO AL SERVIZIO SORVEGLIANZA MI-PROV SUD  ESSELUNGA Full Time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 ADDETTO AL SERVIZIO SORVEGLIANZA MI-CITTÀ NORD EST  ESSELUNGA Full Time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 ADDETTO AL SERVIZIO SORVEGLIANZA PIACENZA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 ADDETTO AL SERVIZIO SORVEGLIANZA MODENA E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 ADDETTO AL SERVIZIO SORVEGLIANZA REGGIO EMILIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 ADDETTO AL SERVIZIO SORVEGLIANZA BERGAMO E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 ADDETTO AL SERVIZIO SORVEGLIANZA PARMA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 ADDETTO AL SERVIZIO SORVEGLIANZA VARESE E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 ADDETTO AL SERVIZIO SORVEGLIANZA MI-PROV NORD EST  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 ADDETTO AL SERVIZIO SORVEGLIANZA MI-PROV EST  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 ADDETTO AL SERVIZIO SORVEGLIANZA BRESCIA E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 ADDETTO AL SERVIZIO SORVEGLIANZA BIELLA E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 ADDETTO AL SERVIZIO SORVEGLIANZA NOVARA E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 ADDETTO AL SERVIZIO SORVEGLIANZA MI-PROV NORD OVEST  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 ADDETTO AL SERVIZIO SORVEGLIANZA VERONA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 ADDETTO AL SERVIZIO SORVEGLIANZA ALESSANDRIA E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 ADDETTO AL SERVIZIO SORVEGLIANZA TORINO E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 ADDETTO AL SERVIZIO SORVEGLIANZA PISTOIA E PROVINCIA  ESSELUNGA Part time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 ADDETTO AL SERVIZIO SORVEGLIANZA BRESCIA E PROVINCIA Negozio di DESENZANO DEL GARDA ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 ADDETTO AL SERVIZIO SORVEGLIANZA MI-CITTÀ SUD OVEST  ESSELUNGA Full Time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 ADDETTO AL SERVIZIO SORVEGLIANZA MI-CITTÀ NORD OVEST  ESSELUNGA Full Time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 ALLIEVO RESPONSABILE BAR ATLANTIC TORINO E PROVINCIA  ATLANTIC Full time CANDIDATI ORA
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SCADENZA16/05/2018 ALLIEVO RESPONSABILE BAR ATLANTIC BOLOGNA E PROVINCIA  ATLANTIC Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 ALLIEVO RESPONSABILE BAR ATLANTIC MI-CITTÀ NORD OVEST  ATLANTIC Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 ALLIEVO RESPONSABILE BAR ATLANTIC NOVARA E PROVINCIA  ATLANTIC Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 ALLIEVO RESPONSABILE BAR ATLANTIC MI-CITTÀ NORD EST  ATLANTIC Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 ALLIEVO RESPONSABILE PROFUMERIA ESSERBELLA MILANO E PROVINCIA  ESSERBELLA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 ALLIEVO RESPONSABILE PROFUMERIA ESSERBELLA MONZA E BRIANZA  ESSERBELLA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 ALLIEVO RESPONSABILE PROFUMERIA ESSERBELLA BERGAMO E PROVINCIA  ESSERBELLA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 ALLIEVO RESPONSABILE PROFUMERIA ESSERBELLA BOLOGNA E PROVINCIA  ESSERBELLA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 BARISTA BAR ATLANTIC PIACENZA  ATLANTIC Part time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 BARISTA BAR ATLANTIC PIACENZA  ATLANTIC Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 BARISTA BAR ATLANTIC MI-CITTÀ NORD EST  ATLANTIC Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 BARISTA BAR ATLANTIC MI-PROV OVEST  ATLANTIC Part time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 BARISTA BAR ATLANTIC MI-PROV OVEST  ATLANTIC Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 BARISTA BAR ATLANTIC VARESE E PROVINCIA  ATLANTIC Part time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 BARISTA BAR ATLANTIC VARESE E PROVINCIA  ATLANTIC Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 BARISTA BAR ATLANTIC MONZA E BRIANZA  ATLANTIC Part time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 BARISTA BAR ATLANTIC MONZA E BRIANZA  ATLANTIC Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 BARISTA BAR ATLANTIC ASTI Negozio di ASTI CORSO CASALE ATLANTIC Part time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 BARISTA BAR ATLANTIC MI-CITTÀ NORD EST  ATLANTIC Part time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 BARISTA BAR ATLANTIC MONZA E BRIANZA  ATLANTIC Part time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 COMMESSO ESSERBELLA COMO E PROVINCIA Negozio di CAMERLATA ESSERBELLA Part time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 COMMESSO ESSERBELLA PAVIA E PROVINCIA Negozio di BRONI ESSERBELLA Part time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 COMMESSO ESSERBELLA REGGIO EMILIA  ESSERBELLA Part time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 COMMESSO ESSERBELLA BERGAMO E PROVINCIA  ESSERBELLA Part time CANDIDATI ORA
SCADENZA16/05/2018 COMMESSO ESSERBELLA MI-CITTÀ SUD OVEST Negozio di VIA LORENTEGGIO ESSERBELLA Part time CANDIDATI ORA
SCADENZA17/05/2018 ALLIEVO PESCHERIA MI-CITTÀ NORD OVEST  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA17/05/2018 ALLIEVO PESCHERIA MI-CITTÀ SUD OVEST  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA17/05/2018 ALLIEVO PESCHERIA MI-CITTÀ NORD EST  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA17/05/2018 ALLIEVO PESCHERIA CREMONA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA17/05/2018 ALLIEVO PESCHERIA VARESE E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA17/05/2018 ALLIEVO PESCHERIA BRESCIA E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA17/05/2018 ALLIEVO PESCHERIA VERONA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA17/05/2018 ALLIEVO PESCHERIA PIACENZA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA17/05/2018 ALLIEVO PESCHERIA MI-CITTÀ SUD EST  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA17/05/2018 ALLIEVO PESCHERIA MI-PROV EST  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA17/05/2018 ALLIEVO PESCHERIA MI-PROV NORD EST  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA17/05/2018 ALLIEVO PESCHERIA MI-PROV SUD  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA17/05/2018 ALLIEVO PESCHERIA BOLOGNA E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA17/05/2018 ALLIEVO PESCHERIA MODENA E PROVINCIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA17/05/2018 ALLIEVO PESCHERIA PARMA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA17/05/2018 ALLIEVO PESCHERIA REGGIO EMILIA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA17/05/2018 CASSIERE - AUSILIARIO ALLE VENDITE MONZA E BRIANZA Negozio di VIMERCATE ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
SCADENZA17/05/2018 CASSIERE - AUSILIARIO ALLE VENDITE MONZA E BRIANZA Negozio di ARCORE ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
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SCADENZA17/05/2018 CASSIERE - AUSILIARIO ALLE VENDITE PISTOIA E PROVINCIA  ESSELUNGA Part time CANDIDATI ORA
SCADENZA17/05/2018 CASSIERE - AUSILIARIO ALLE VENDITE VERONA  ESSELUNGA Part time CANDIDATI ORA
SCADENZA17/05/2018 CASSIERE - AUSILIARIO ALLE VENDITE VERONA  ESSELUNGA Full time CANDIDATI ORA
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