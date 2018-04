Esselunga, offerte di lavoro in tutta Italia: assunzioni per laureati e diplomati

Offerte di lavoro: Esselunga è alla ricerca di personale in tutta Italia. La catena di supermercati, tra le principali sul territorio nazionale, ha attualmente delle posizioni aperte in diverse regioni, come Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e Lazio.

Come è possibile vedere dalla tabella disponibile sul sito Esselungajob.it, ci sono diversi posti liberi per la posizione “allievo carriera direttiva di negozio”, in scadenza domani, giovedì 19 aprile 2018. Tali posizioni sono disponibili nelle seguenti zone e città:

Asti;

Verbania,

Novara e provincia;

Milano e provincia;

Reggio Emilia;

Piacenza;

Como e provincia;

Varese e provincia;

Lecco e provincia;

Pavia e provincia;

Cremona;

Bergamo e provincia;

Brescia e provincia;

Biella e provincia;

Bologna e provincia;

Modena e provincia;

Verona;

Firenze e provincia;

Roma e provincia;

Alessandria e provincia;

Torino e provincia.

Invece, per quanto riguarda il ruolo di “capo reparto parafarmacia e farmacista”, in scadenza il prossimo 27 aprile, le posizioni aperte si trovano nella provincia di Monza.

Come candidarsi

Inviare la propria candidatura è semplice, basta registrarsi al sito Esselunga job compilando l'apposito form. Poi basterà individuare la posizione che interessa al candidato e cliccare su “candidati ora”, portando a termine la richiesta seguendo le istruzioni.

Per il personale che verrà selezionato è previsto un programma di formazione composto da attività in aula e sul campo, in cui il candidato verrà affiancato da professionisti del settore, in modo da acquisire competenze e strumenti necessari per svolgere il lavoro in maniera efficace.

I requisiti

Per l'assunzione Esselunga richiede una laurea preferibilmente scienze politiche, management d’impresa; scienze motorie, scienze turistiche, corsi di laurea in ambito agroalimentare, o anche un diploma di scuola secondaria di secondo grado (tecnico agrario, tecnico commerciale, tecnico industriale; tecnico per geometri, tecnico per il turismo, tecnico alberghiero.

Tra le caratteristiche è richiesta anche una predisposizione al confronto con i clienti, l'attitudine all'ascolto, doti di teamworking e problem solving. Ecco di seguito tutte le offerte di lavoro per Esselunga e i link diretti per candidarsi: