Esselunga Job Day a Roma, assunzioni in vista: ecco come candidarsi

Esselunga Job Day. La nota catena di supermercati cerca personale. L’appuntamento da segnarsi sul calendario è quello del 21 maggio 2018, data del così detto Esselunga Job Day che si terrà a Roma. Si cercano in particolare cassieri ed ausiliari alla vendita. Esselunga spiega in una nota che l’iniziativa è "finalizzata alla ricerca e selezione di personale per i nostri Supermarket e Superstore".

Il Job Day è però un evento a numero chiuso. Per partecipare è necessario compilare l’apposito form sul sito dell’azienda. Ma attenzione: "Tra tutti coloro che si iscriveranno, solo i candidati più in linea con i requisiti verranno convocati e riceveranno una mail con le indicazioni della data, dell’orario e del luogo dell’evento". Le iscrizioni scadono il 22 aprile, dunque è bene affrettarsi.

Esselunga Job Day a Roma, i requisiti

Ma quali sono le doti richieste per essere assunti? Come si legge sul sito, Esselunga si rivolge a chi ha "un ottimo orientamento al cliente, buone capacità organizzative, spirito di iniziativa" ed è in cerca di "un lavoro dinamico e con concrete possibilità di crescita".

Colloqui individuali

Partecipando al Job Day di Roma, "i candidati convocati hanno la possibilità di conoscere la nostra organizzazione, scoprire i percorsi di crescita professionale all’interno dell’azienda e incontrare il nostro team di Selezione: l’iniziativa prevede, infatti, una presentazione della realtà Esselunga e, a seguire, i colloqui individuali con i selezionatori".