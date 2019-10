Esselunga: Risultati dell'installazione del primo eco-compattatore di bottiglie in plastica a Camaiore

Esselunga, in collaborazione con Marevivo e il Comune di Camaiore, ha installato a partire dal 31 luglio all’interno del negozio di Lido di Camaiore il primo eco-compattatore per bottiglie in plastica PET.

Ogni 6 bottiglie inserite dal cliente nel macchinario, specificatamente progettato per assimilare e compattare questa tipologia di materiale, viene erogato uno scontrino con un buono di 0,20 euro da utilizzare in negozio per la spesa.

Nei primi due mesi di test sono stati effettuati 22.157 conferimenti pari a 132.942 bottiglie, che corrispondono a circa 3.000 kg di plastica recuperata: una quantità che ha superato qualsiasi nostra previsione e che è indicatore della crescente sensibilità delle comunità sull’importanza del riciclo e della tutela dell’ambiente.