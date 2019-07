Estinguere un prestito in anticipo: come funziona e quanto costa

La richiesta di un prestito può essere una buona soluzione quando si ha la necessità di reperire denaro per realizzare un progetto o quando si ha bisogno di liquidità per soddisfare delle spese impellenti. Ottenendo un finanziamento, infatti, la banca che lo concede ti fornisce il capitale di cui si ha bisogno e ci si impegna a restituirle l'importo (maggiorato degli interessi) con un pagamento rateale e secondo le scadenze previste dal contratto. Ma come funziona se chi ha richiesto il prestito decide di estinguerlo in anticipo? L'Unione Nazionale Consumatori ha pubblicato una guida con tutte le informazioni di sorta.

Estinguere un prestito in anticipo: come funziona

Una volta acceso il finanziamento, a volte capita che l'intestatario del prestito si trovi ad avere la possibilità di restituire l'importo dovuto all'istituto di credito prima della scadenza naturale del contratto. A questo proposito, devi sapere che esiste una procedura che permette di restituire la somma in anticipo e che prende il nome di estinzione anticipata del prestito.

L'estinzione anticipata del prestito prevede la restituzione anticipata del capitale residuo prima della scadenza naturale del contratto. Nello specifico, il debitore deve restituire all'istituto creditizio il capitale residuo e gli interessi maturati fino a quel momento. Prima di decidere di optare per questa soluzione, è sempre consigliabile calcolare la quota che si dovrà restituire alla banca. Per farlo è necessario verificare nel contratto il prospetto della situazione del finanziamento presente nel contratto. Grazie a questo documento, che dovrebbe essere aggiornato allo scadere di ogni rata, è infatti possibile capire a quanto ammontano le quote di capitale residuo e di interessi che si devono ancora corrispondere in banca.

Estinguere un prestito in anticipo: costi e clausole

In generale, estinguere anticipatamente il prestito rappresenta una soluzione conveniente se ci si trova all'inizio del finanziamento e si hanno ancora molti interessi dovuti. Al contrario, se ormai è stato rimborsato la quasi totalità del debito e degli interessi potrebbe rivelarsi una soluzione non vantaggiosa. Questo perché ci si potrebbe trovare a dover pagare alla banca anche i mancati interessi sotto forma di penale. Oltre al capitale residuo e agli interessi maturati, l'intestatario del prestito potrebbe infatti doversi far carico anche della restituzione dei mancati interessi sulle rate tramite il pagamento di una penale. Detto altrimenti, questo significa che l'estinzione anticipata, in alcuni casi, prevede il pagamento di una mora proprio in virtù del fatto che il finanziamento si conclude prima dei termini fissati nel contratto e concordati con la banca.

Nello specifico, si tratta di una clausola che è stata introdotta a partire dal 1° giugno 2013 con la riforma del credito al consumo e che ha per l'appunto fissato nuove regole anche in materia di rimborso anticipato del prestito. In particolare l'indennizzo previsto corrisponde: all'1 % dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore a un anno; allo 0,5 % dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. Per contro, l'indennizzo non è dovuto se:

l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo;

l'importo rimborsato in anticipo è pari o inferiore a 10.000 euro;

il rimborso è stato effettuato in esecuzione di un contratto con un'assicurazione a garanzia del credito.

Se si ha intenzione di procedere all'estinzione anticipata del prestito, suggerisce l'Unc, bisogna ricordare di verificare sempre la convenienza di questa operazione sulla base degli interessi che si devono corrispondere alla banca e dell'eventuale penale di cui ci si potrebbe fare carico.