L'euro compie 20 anni

La moneta comune europea compie 20 anni. Esattamente 20 anni fa, infatti, il primo gennaio 1999, 11 paesi dell'Ue introdussero la moneta comune, l'euro, e adottarono una politica monetaria comune nell'ambito della Banca centrale europea. L'euro, in questi 20 anni, ha fatto molta strada, dalle prime discussioni alla fine degli anni 1960 fino a diventare la valuta di 340 milioni di europei, utilizzata da altri 175 milioni di persone al mondo.

È la seconda valuta più importante a livello internazionale, con circa 60 paesi di tutto il mondo che ne fanno uso o che collegano la loro valuta all'euro. È una riserva di valore per le banche centrali internazionali e viene utilizzato per l'emissione di titoli di debito in tutto il mondo ed è ampiamente accettato per i pagamenti internazionali.

A dieci anni dalla crisi finanziaria che ha fatto tremare il mondo, l'architettura dell'Unione europea economica e monetaria si è notevolmente rafforzata, ma, sottolinea la Commissione Europea in una nota in occasione dei 20 anni dell'euro, "è necessario fare di più". Sulla base delle prospettive evocate nella Relazione dei 5 Presidenti del giugno 2015 e dei Documenti di riflessione sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria e sul futuro delle finanze dell'Ue della primavera 2017, la Commissione europea ha delineato una tabella di marcia per l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria.

A dicembre i leader dell'Ue hanno anche convenuto di adoperarsi per rafforzare il ruolo internazionale dell'euro come parte di tale percorso.