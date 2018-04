Eurospin cerca personale: da Milano a Catania, tutte le offerte 

Trovare un buon lavoro è una questione importante, sopratutto in un periodo di crisi come quello che sta attraversando l'Italia. In questi mesi primaverili del 2018 sono molte le aziende che cercano personale. Tra queste c'è anche Eurospin, che dal 1993 si occupa della grande distribuzione di alimentari e altri generi di largo consumo, tramite il canale discount. Il colosso ha più di mille punti vendita in tutta Italia e attualmente sta cercando alcune figure specifiche da inserire nel personale di alcuni negozi sparsi sul territorio italiano.

Lavoro Eurospin: come candidarsi

Presentare la propria candidatura per le posizioni disponibili è semplice, basta collegarsi alla sezione 'Lavora con noi' del sito di Eurospin ed individuare l'offerta. Aprendo in dettagli è possibile accedere al tasto 'candidati', in cui inviare il proprio curriculum dopo una breve registrazione. Per la maggior parte delle posizioni è richiesto il diploma o la laurea. Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le zone: si va dall'amministrazione del personale a Verona, all'addetto al centralino di Catania, passando per il capo settore a Torino e il geometra in Friuli.

Ecco tutte le offerte al momento disponibili e il link per presentare la propria candidatura: