Ex Embraco, dipendenti senza stipendio e tredicesima: lo sblocco arriva (ma non subito)

Soluzione sempre più vicina, ma non ancora raggiunta, per il destino dei lavoratori ex Embraco, che attendono ancora il pagamento dello stipendio di dicembre e della tredicesima. Nella giornata di oggi, è avvenuto un incontro al Mise al quale hanno partecipatosegretario generale UGL Metalmeccanici, Antonio Spera, il segretario nazionale UGL Metalmeccanici con delega impiegati e quadri, Paolo Di Giovine, e l segretario provinciale di Torino, Ciro Marino, e ai rappresentanti territoriali torinesi, spiegando che "Whirlpool si è impegna a sbloccare il fondo dei lavoratori e dar seguito al pagamento della tredicesima e della mensilità di dicembre, ma resta problematica la tempistica".

Ex Embraco: ''Stipendio e tredicesima entro due settimane''

L'azienda, sottolinea il sindacalista, "ha indicato due settimane di tempo per onorare i suoi impegni scaduti ormai da più di un mese. Chiediamo come Ugl Metalmeccanici a Whirlpool di anticipare il più possibile l'iter per l'ottenimento dei fondi necessari al pagamento delle spettanze dovute ai lavoratori che da tempo si trovano in difficoltà economiche. Nel frattempo, verrà ufficializzato l'advisor che curerà il processo di reindustrializzazione del sito assieme ad Invitalia e verranno messi a disposizione degli incentivi per le uscite volontarie".

Infine "tutti i sindacalisti dell'Ugl Metalmeccanici rivolgono un appello al Governo affinché con il Milleproroghe vengano date concrete risposte e garanzie a tutti i lavoratori coinvolti nelle tante vertenze ancora irrisolte, visto la Cig è in scadenza per il mese di luglio. In questo modo si aiuteranno i negoziati in corso e eventuali accordi con soggetti industriali che in un futuro più prossimo possibile dovranno a loro volta fornire garanzie certe in termini di salvaguardia occupazionale".