Ex Ilva, Arcelor Mittal non fa passi indietro: "Lo scudo penale era essenziale"

Arcelor Mittal non cambia idea e tira dritto. Il gruppo franco-indiano, dopo aver comunicato la volontà di rescindere il contratto d'affitto ed il successivo acquisto dei rami d'azienda di Ilva Spa e controllate, adesso ha messo formalmente in moto la procedura per restituire ai commissari gli stabilimenti acquisiti nel settembre del 2018. L'azienda ha anche presentato al Mise la richiesta di avvio della cessione del ramo d'azienda che coinvolgerà 12 siti per un totale di 10.777 dipendenti del perimetro aziendale oggetto di trasferimento ai commissari. Un numero di lavoratori già enorme, che arriva a sfiorare le 20mila unità se si contano anche quelli degli appalti e dell'indotto.

Come si legge dalla comunicazione presentata da Arcelor Mittal, in base a quanto prevede l'articolo 47 della legge 428/90, la retrocessione dei rami d'azienda e il conseguente trasferimento dei lavoratori avverrà entro 30 giorni dalla data del recesso.

Ex Ilva, Arcelor Mittal: "Lo scudo penale era essenziale"

Nel documento di retrocessione ad Ilva delle aziende e dei 10.777 dipendenti spiega che il recesso del contratto deriva dall'eliminazione della protezione legale. La Protezione legale - si osserva - costituiva "un presupposto essenziale su cui AmInvestCo e le società designate hanno fatto esplicito affidamento e in mancanza del quale non avrebbero neppure accettato di partecipare all'operazione né, tantomeno, di instaurare il rapporto disciplinato dal Contratto".

Ex Ilva, incontro tra Governo e Arcelor Mittal a Palazzo Chigi

Per discutere del caso Ex Ilva è stato organizzato un incontro a Palazzo Chigi. Presenti il premier Giuseppe Conte, il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli, il ministero dell'Economia Roberto Gualtieri, il ministro del Sud Peppe provenzano, il ministro della Salute Roberto Speranza, il ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova, il sottosegretario alla presidenza Mario Turco e i vertici Mittal, Lakshmi Mittal e Aditya Mittal.

Ex Ilva, Conte: "Sono fiducioso, i patti vanno rispettati"

"Sono fiducioso, la linea del governo è che i patti vanno rispettati e che non ci sia alcuna giustificazione per sottrarsi agli impegni contrattuali. Ci confronteremo e il governo è disponibile a fare tutto il necessario e il possibile perché ci sia da parte della controparte il rispetto degli impegni", ha affermato Conte, prima di recarsi a palazzo Chigi per il tavolo sulla questione Ilva.

''Vedremo che cosa ci dirà l'azienda, posso dire che la posizione di Italia Viva è che i patti si rispettano''. Così la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova aggiungendo: "Nessuno, a partire dall'impresa, deve permettersi di mettere in discussione un progetto di risanamento ambientale e di rilancio industriale come quello che prevede l'attività nello stabilimento di Taranto, di Genova e di Novi Ligure".

Quanto alla possibilità che si possa tornare indietro sullo scudo penale Bellanova ha risposto: ''Noi discuteremo di tutti gli strumenti. Quando dico che per noi non vanno messe in discussione le trattative che erano state fatte, è evidente che quando è stata trovata un'intesa quella intesa va rispettata da parte di tutti''.

Ex Ilva, Re David (Fiom): ''Sciopero è prossimo passo''

"In attesa di conoscere l'esito del delicato incontro tra Governo e proprietà, permane lo stato di agitazione in tutto il gruppo ArcelorMittal". A fare il punto della situazione sul fronte degli scioperi negli stabilimenti ex Ilva, per ora proclamati dalla sola Fim, è il leader Fiom Francesca Re David dopo la formalizzazione dell' avvio da parte della multinazionale della procedura di cessione di ramo d'azienda ex articolo 47, che prevede il trasferimento degli stabilimenti e di tutti i dipendenti ai commissari straordinari.