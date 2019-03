Gli F35 e il "giallo" dei 389 milioni non pagati

A dare l'indiscrezione era stata ieri La Stampa. Secondo il quotidiano torinese, Roma avrebbe sospeso i pagamenti per 11 caccia F35 consegnati e 9 ordinati con grande irritazione degli Stati Uniti. Oggi la conferma è arrivata dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, il generale Alberto Rosso, che in audizione alle commissioni riunite della Difesa di Camera e Senato ha affermato che per quanto riguarda gli F35 ci sono "fatture emesse nel 2018 non ancora pagate pari a 389 milioni".

"A livello politico - ha detto il general Rosso - si prevedeva una prima fase per l'acquisizione di 28 velivoli, oggi ne abbiamo 12. Per l'Aeronautica Militare gli F35 costituiscono il futuro, un rallentamento o ridimensionamento sono estremamente preoccupanti per le capacità operative e per l'industria nazionale ma anche per l'indotto economico che apporta".

Fonti della difesa: sì al pagamento, ma il programma va ridiscusso

Insomma, l'Italia aveva sospeso i pagamenti di alcuni F35 già acquistati? A quanto pare sì. Tanto è vero che secondo quanto riferito da fonti governative nel pomeriggio, il ministro della Difesa Elisabetta Trenta firmerà a breve il provvedimento che autorizza il pagamento delle fatture per 389 milioni ancora da onorare ("perché l'Italia non è un Paese che si fa parlare dietro"), anche se "restano perplessità" sul progetto, che "va ridiscusso". Le stesse fonti hanno aggiunto che dopo il pagamento è previsto "che ci si fermi per portare avanti la ridiscussione del programma".