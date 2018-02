Fake news e diagnosi fai da te: perché Google non può essere il tuo medico

L’autodiagnosi on line è un fenomeno in continua espansione, soprattutto nella fascia d’età che va dai 25 ai 50 anni. In Italia come nelle altre città del mondo, la ricerca di sintomi sul web per giungere alla diagnosi di un disturbo, è pratica sempre più frequente.

Sono veramente molte le persone che decidono di affidarsi alla rete, già alla prima comparsa di sintomi di un malessere non ben identificato.

Un’abitudine in continua crescita, come confermato da una ricerca del Censis, i cui dati risultano allarmanti: di 23 milioni di internauti italiani ben il 34% ricorre ai motori di ricerca, prima che al medico, per l’autodiagnosi di malattie e la conseguente individuazione di cure fai da te.

E’ importante sottolineare come, pur riconoscendo al web un ruolo ormai primario nella diffusione di informazioni in ogni ambito, il fenomeno delle fake news (false notizie) si espande in modo rapido anche in ambito sanitario.

Soprattutto in campo medico, la rete ha il potere di diffondere informazioni utili per la prevenzione, fornire notizie sui progressi della scienza, consentire la ricerca di medici specialisti su portali di settore, ma non può in alcun modo sostituire il consulto medico. Utilizzare correttamente il web, soprattutto se in ambiti importanti come quelli relativi alla salute, può offrire innumerevoli vantaggi. Gli utenti in cerca di informazioni mediche possono consultare con sicurezza:

Portali istituzionali quali Ministero della Salute o quelli relativi a grandi centri ospedalieri, in grado di fornire informazioni utili e scientificamente valide, offrendo una panoramica più che soddisfacente di notizie mediche.

quali Ministero della Salute o quelli relativi a grandi centri ospedalieri, in grado di fornire informazioni utili e scientificamente valide, offrendo una panoramica più che soddisfacente di notizie mediche. Siti medici autorevoli , seguiti e utilizzati esclusivamente da specialisti facenti parte dell’Ordine dei medici, che possono guidare gli utenti verso le prassi da attivare in presenza di disturbi indicando la tipologia di specialista da consultare ed eventuali analisi da effettuare.

, seguiti e utilizzati esclusivamente da specialisti facenti parte dell’Ordine dei medici, che possono guidare gli utenti verso le prassi da attivare in presenza di disturbi indicando la tipologia di specialista da consultare ed eventuali analisi da effettuare. Portali professionali (portali dedicati all’oncologia, portali di dentisti ecc…), che offrono informazioni scientifiche e elenchi dettagliati degli specialisti divisi per provincia e città, attraverso schede dotate di informazioni e contatti, per la prenotazione di visite in studio.

E’ fondamentale ricordare, infatti, che ogni patologia, sia essa relativa a disturbi fisici o psichici, necessita di un consulto medico face to face.

Quella dei disagi di ordine emotivo, ha bisogno di un’attenzione particolare, in quanto rappresenta una delle sfere più ricercate on line per la ricerca di terapie o soluzioni alternative, ciò probabilmente per l’imbarazzo che genera il riconoscimento e la condivisione di una sofferenza di carattere psicologico.

Disturbi dell’alimentazione (anoressia e bulimia), depressione, ansia, aggressività sono tematiche affrontate spesso sul web con leggerezza e con una mole di false notizie, che non può che creare allarme. Forum di settore, pagine social e siti web di dubbia origine, frequentemente offrono facili soluzioni o consigliano medicinali e psicofarmaci con estrema semplicità.

Anche in questo caso è fondamentale utilizzare la rete esclusivamente per la consultazione di portali dedicati alla psicologia, che contemporaneamente offrano una corretta informazione medica dei disturbi, e che siano anche in grado di fornire un elenco di psicologi nella zona interessata. Medici che, a seguito di un incontro in studio col paziente, possano individuare terapie personalizzare e risolutive.

Rivolgersi al medico, effettuare visite in studio, oltre che analisi ed esami specifici è propedeutico a qualsiasi terapia farmacologica o di qualsiasi altro genere.

La consultazione del web a fini di autodiagnosi è causa di molti pericoli tra cui:

Ritardo nella diagnosi di patologie gravi

Stati di panico o ipocondria negli utenti, dovuta a errata descrizione dei sintomi e consultazione dei siti di riferimento

Commercializzazione clandestina di medicinali, spesso pericolosi per la salute (viagra, psicofarmaci, dimagranti, antidolorifici…) acquistati on line senza previa autorizzazione medica o prescrizione a seguito di esami clinici

Diffusione di credenze e superstizioni oltre che di pratiche pseudoscientifiche, anche rischiose per la salute (utilizzo di lavande a base di bevande gasate quali anticoncezionali, consigli e medicinali per il dimagrimento rapido)

Gravi perdite economiche

Per contrastare questi fenomeni, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, proprio in questi giorni, ha creato e pubblicato on line il sito web www.dottoremaeveroche.it. Il sito, lungi dal fornire diagnosi o consulti medici, ha lo scopo di aiutare l’utente a districarsi tra la grande mole di informazioni sanitarie presenti on line, ricevendo risposte scientifiche agli interrogativi nati da false credenze, notizie errate e superstizioni scientifiche diffuse on line.