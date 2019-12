Famiglie italiane sempre più piccole: una su tre è ''single''

Le famiglie italiane sono sempre più piccole, composte da poche persone, che in molti casi diventano una sola. Il dato arriva dall'Annuario Statistico Italiano 2019, relativo allo scorso anno, messo a disposizione dall'Istat sul proprio portale, in cui si sottolinea come la popolazione residente in Italia, al 1° gennaio 2019, è in calo di 124 mila unità rispetto all'inizio del 2018 e si attesta a 60.359.546 persone. Un saldo che continua a calare, anche se a preoccupare è soprattutto l'atipico dato sulle famiglie e la continua diminuzione delle nascite.

Famiglie, in Italia una su tre è ''single''

Secondo il report annuale dell'Istituto di Statistica, le famiglie sono pari a 25 milioni e 700 mila, ma sono sempre più numerose e sempre più piccole. Il 33,2% sono coppie con figli, la tipologia che ha fatto registrare la maggiore diminuzione negli ultimi anni; le persone sole sono il 33%, in costante aumento nel corso degli anni.

Inoltre, nel 2018 continua il calo delle nascite: i nati vivi, che nel 2017 erano 458.151, nel 2018 passano a 439.747, nuovo minimo storico dall'Unità d'Italia. Il saldo migratorio con l'estero, pari a 188.330 unità nel 2017, decresce e arriva a 175.364 unità nel 2018. Al 1 gennaio 2019 la popolazione straniera residente è pari a 5.255.503 unità, l'8,7 per cento del totale dei residenti, con un incremento, rispetto all'anno precedente, del 2,2 per cento (circa 111 mila unità).Il tasso di fecondità totale nel 2017 scende ancora attestandosi su 1,32 figli in media per donna.

Decessi e aspettativa di vita

Nel 2018 il numero dei decessi diminuisce e raggiunge le 633.133 unità, quasi 16 mila in meno rispetto all'anno precedente. La speranza di vita alla nascita (vita media), dopo la battuta d'arresto tra il 2016 e il 2017, riprende ad aumentare attestandosi su 80,8 anni per i maschi e 85,2 per le femmine nel 2018. L'insieme di queste dinamiche rendono l'Italia uno dei paesi più vecchi al mondo, con 173,1 persone con 65 anni e oltre ogni cento persone con meno di 15 anni al 1° gennaio 2019.

Diminuiscono i matrimoni

Nel 2017 i matrimoni riprendono a diminuire con 191.287 celebrazioni, quasi 12 mila in meno in un anno. Le separazioni legali diminuiscono e passano da 99.611 del 2016 a 98.461 del 2017; i divorzi, dopo il recente aumento dovuto all'entrata in vigore del cosiddetto 'divorzio breve', subiscono una contrazione e si attestano sui 91.629 eventi (7.442 in meno rispetto al 2016).

Nel 2018 oltre 5 milioni di poveri

Nel 2018, in Italia le famiglie in condizione di povertà assoluta sono un milione 822 mila (7,0 per cento), per un totale di oltre 5 milioni di individui poveri. Le famiglie che, rispetto al 2017, vedono peggiorare la loro situazione sono quelle dove è presente un solo genitore, (dal 9,1 per cento all'11,4 del 2018), soprattutto se con minori (dall'11,8 per cento al 16,8 del 2018). L'incidenza della povertà assoluta rimane elevata fra i minori (12,6 per cento pari a un milione 260 mila minori) e raggiunge il minimo fra gli ultrasessantaquattrenni (4,6 per cento), continua l'Istat.