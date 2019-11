Il prezzo (alto) della salute: Italia quarta al mondo per il costo dei farmaci

Potersi curare, anche quando si tratta di semplici malanni, sta diventando sempre di più un lusso, con i farmaci che hanno raggiunto prezzi "salati" sul territorio italiano. Non a caso, il nostro Paese è al quarto posto nella classifica mondiale per i prezzi dei medicinali: davanti a noi soltanto gli Stati Uniti, la Germania e gli Emirati Arabi Uniti.

Sono i numeri che arrivano dal Medicine Price Index 2019, un report che disegna una mappa della differenza dei costi dei farmaci in tutto il globo. Al primo posto troviamo gli Usa, in cui i farmaci hanno un costo superiore del 306% alla media tra gli altri 50 Paesi del mondo. Seconda la Germabia con un +125% e terzi gli Emirati Arabi Uniti con un +122%. Dopo, in quarta posizione, troviamo l'Italia, dove il costo dei medicinali è superiore del 90% alla media mondiale. A seguire Danimarca, Qatar, Spagna, Olanda, Israele e Islanda.

Farmaci, la classifica dei Paesi in cui costano di più

La classifica è realizzata da Medbelle, fornitore di servizi sanitari digitali britannico, che ha confrontato il prezzo di 13 farmaci riferiti ad altrettante patologie. Il risultato è un indice comparativo tra 50 Paesi che rivela le differenze di costo di alcuni dei medicinali più utilizzati, dagli anticolesterolo agli antibiotici, dai prodotti per l'artrite e l'asma agli immunosoppressori. Sono stati inclusi i prezzi medi sia del composto di marca sia delle versioni generiche, per avere un profilo completo di ciascun farmaco. Infine, Medbelle ha uniformato il dosaggio per rendere comparabile il prezzo.

Una volta raccolti tutti questi dati, è stato calcolato il prezzo medio per ciascun composto in tutto il mondo, nonché la misura in cui il prezzo effettivo per dose in ciascun Paese si discostava dal costo globale medio Così si scoprono i primi in classifica, ma anche gli ultimi: la Thailandia è il paese con i prezzi più bassi, -93,93% rispetto alla media, seguita da Kenya (-93,76%), Malesia (-90,80%) e Indonesia (-90,23). Medicine meno care anche in India (-73%), Sudafrica (53%), Russia (51,92%), Turchia (-41,57%), Egitto (38,67%) e Corea del Sud (33,98%).

Quali sono i farmaci più costosi

Il farmaco con la maggiore deviazione di prezzo dalla media globale è il medicinale per la pressione Lisinopril (Zestril*), che negli Usa costa il 2682.56% in più rispetto al prezzo medio globale. "Uno dei risultati più eclatanti dello studio è quanto sia più elevato il costo delle medicine negli Stati Uniti rispetto al resto del mondo. Ad esempio l'insulina: il nostro studio mostra che gli americani spendono circa cinque volte e mezzo in più rispetto alla media globale per questi farmaci salvavita per il diabete. Per vederlo in prospettiva, immaginate se un oggetto quotidiano come un gallone di latte costasse 3,50 dollari in Canada, ma ben 22,85 dollari negli Stati Uniti", commenta Daniel Kolb, cofondatore e amministratore delegato di Medbelle.

"Ci sono stati diversi studi sul costo dei farmaci, ma mai su una scala così ampia e comparativa come questa. Per esempio, il fatto che ci sia una differenza del 2772,92% nel prezzo dell'antipertensivo Zestril tra Indonesia e Stati Uniti è sorprendente", rileva Kolb, cofondatore e amministratore delegato di Medbelle.

"In generale, a causa dei diversi livelli di tassazione, costi di trasporto, potere d'acquisto, livelli di reddito e brevetti, sono prevedibili alcune differenze di prezzo da un Paese all'altro"

"Tuttavia, la disparità svelata da questo studio è estrema. Ci auguriamo che questo indice possa essere utilizzato per approfondire la discussione sul gap tra i Paesi in termini di accessibilità e rapporto costo-beneficio dell'assistenza sanitaria", conclude.

Costo dei farmaci, la situazione in Italia

Il report pubblicato su Medbelle, oltre che fornire una tabella completa con tutti i Paesi e tutte le tipologie di farmaci più utilizzati, permette anche di effettuare delle ricerche più mirate. Ad esempio, analizzando soltanto farmaci branded i prezzi sono più alti rispetto alla media del 55%, mentre per quanto riguarda i generici i prezzi sono più alti di oltre l’830% rispetto alla media.

Lo studio prende in analisi 13 tipologie di medicinali diversi (divise tra branded e generico), ecco i risultati relativi all'Italia per ognuna di queste: