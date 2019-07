Nuovo colpo all'estero della Ferrero: compra gli storici biscotti danesi al burro

Ferrero "si mangia" i biscotti danesi per 300 milioni di dollari: una semplificazione, certo. Per il settore la notizia è di rilievo assoluto. CTH, una holding belga, collegata al Gruppo Ferrero, ha annunciato oggi la firma di un accordo volto ad acquisire il Kelsen Group A.S. dalla Campbell Soup Company (NYSE CPB). L'operazione ha un valore complessivo di 300 milioni di dollari.

Kelsen Group A.S. ha generato negli ultimi dodici mesi vendite per circa 157 milioni di dollari, Ha sede in Danimarca a Norre Snede e produce due note marche di biscotti danesi, Royal Dansk e Kjeldsens, con un profondo "heritage" danese ed una forte presenza globale. Kelsen ha inoltre stabilito una rete di distribuzione globale e i suoi biscotti sono venduti in più di 100 Paesi in tutto il mondo.

Ferrero compra biscotti Kelsen: operazione da 300 milioni

Le marche Royal Dansk e Kjeldsens di Kelsen sono particolarmente legate al mondo della regalistica da ricorrenza, molto conosciute e portatrici entrambe di una posizione da leader nel mercato dei biscotti assortiti, particolarmente in Cina, Hong Kong e Stati Uniti d'America. Nella transazione sono inclusi i due siti produttivi di Norre Snede e Ribe.

La collegata del Gruppo Ferrero grazie a questa acquisizione "incrementa la sua rilevanza nel mercato premium dei biscotti assortiti". La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e approvazioni legali che dovrebbero concludersi nell'arco dei prossimi due mesi. Ferrero se ne è assicurata il controllo battendo la concorrenza di un consorzio internazionale.