Ferrero 'ingorda': compra i dolci Nestlé per 2,8 miliardi di dollari

Il gruppo Ferrero fa shopping di dolci negli Stati Uniti. E' stato infatti raggiunto l'accordo sulla base di 2,8 miliardi di euro in contanti per l'acquisto dei brand dolciari della Nestlé. La notizia è stata ufficializzata dalla stessa azienda di Alba in un comunicato, in cui viene specificato che la transazione, soggetta alle consuete condizioni di chiusura e approvazioni regolamentari, verrà ultimata intorno alla fine del primo trimestre del 2018.

I brand acquistati da Ferrero

Nel 2016 l’attività dolciaria negli Stati Uniti di Nestlé ha generato un fatturato di circa 900 milioni di dollari. Ferrero così acquisirà più di 20 storici brand americani estremamente conosciuti, tra cui marchi di cioccolato iconici come Butterfinger, BabyRuth, 100Grand, Raisinets, Wonka e il diritto esclusivo sul marchio Crunch negli Stati Uniti per il confectionery e per determinate altre categorie, così come i brand di caramelle SweeTarts, LaffyTaffy e Nerds.

La gallina dalle uova di cioccolata

Con questa operazione, Ferrero diventerà la terza più grande azienda dolciaria nel mercato statunitense dove è meglio conosciuta per i Tic Tac, le praline Ferrero Rocher, Nutella, nonché i marchi di cioccolato Fannie May e Harry London e per Ferrara Candy Company, acquisita recentemente da una società affiliata, con un portafoglio di marchi che comprende le caramelle Trolli, Brach’s e Black Forest. Ferrero acquisirà gli stabilimenti produttivi statunitensi di Nestlé a Bloomington, Franklin Park e Itasca, in Illinois, con i dipendenti collegati alla divisione confectionery, continuando a operare attraverso gli uffici di Glendale, in California, e le altre sedi proprie in Illinois e in New Jersey.