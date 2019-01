Figli a carico e detrazioni fiscali: le novità in vigore dal 1° gennaio

Dal 1° gennaio 2019 è cambiato il limite di reddito entro il quale i figli sono considerati a carico dei genitori a fini delle detrazioni fiscali. In sostanza è stata aumentata la soglia di reddito entro la quale i figli di età non superiore a 24 anni possono essere considerati a carico fiscale dei genitori per presentare la dichiarazione dei redditi, ovvero i modelli 730 o Redditi.

Dal 1° gennaio dell’anno in corso – come stabilito dalla legge di bilancio 2018 - si considerano a carico i figli di età non superiore a 24 anni con reddito fino a 4000 euro. Per i figli di età superiore ai 24 anni e per tutti gli altri familiari il limite di reddito che fa uscire dallo stato di familiare a carico resta di 2.840,51 euro per anno di imposta.

Occhio però alla dichiarazione dei redditi: come ricorda Fisco Oggi - la rivista on line dell’Agenzia delle Entrate - con riferimento al periodo d’imposta 2018, il limite da considerare resto quello fissato a 2.840,51 euro per tutti i familiari.

Figli a carico e detrazioni fiscali, le cose da sapere

I figli a carico, di uno o di entrambi i genitori, sono i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, i figli affidati e i figli affiliati. I figli a carico danno diritto a detrazioni fiscali per il/i genitore/i riconosciute dall’articolo 12 del TIUR che ne stabilisce oltre alle regole, anche i requisiti e le condizioni che ne consentono il riconoscimento e l'importo delle detrazioni spettanti in base all'età dei figli, al loro numero e se sono presenti o meno figli con disabilità.

Le detrazioni vengono così applicate in base alla situazione familiare: