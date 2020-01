Imprese che nascono già "con la data di scadenza": un fenomeno allarmante

Le piccole imprese sono oppresse dal fisco e alcune rischiano di ritrovarsi in balia della criminalità. E' il messaggio, preoccupante, che emerge da una nota di Federcontribuenti sulle srl. ''Il 95% delle aziende in Italia è rappresentata da microimprese quelle cioè con un numero di dipendenti che varia da 1 a 5 unità e che realizzano un fatturato annuo non superiore ai 100 mila euro. Sono le microimprese a sostenere i conti pubblici e i servizi come anche l'occupazione con circa il 44,5% degli occupati in Italia contro i 6 milioni di addetti delle grandi imprese e i 3,3 del settore pubblico", afferma la federazione.

"Questo mentre le srl hanno accumulato in pochi anni 161 miliardi di euro di debiti con il Fisco e mentre una microimpresa su 2 in Italia si indebita con il fisco e con le banche e se non paga muore nel giro di 90 giorni, con le srl finora il fisco ha recuperato appena l'1,6% dei debiti fiscali ''. Ogni anno, rileva Federcontribuenti ''in Italia vengono registrate società con il countdown: nascono per morire nell'arco di 2 anni. Secondo i magistrati fallimentari queste aziende vengono costituite con l'intento di frodare lo Stato non versando mai l'Iva e utilizzando prestanome per nascondersi''.

"Piccole srl costituite con un euro che si aggiudicano contratti di appalto o subappalto"

L'identikit è sempre molto simile: per lo più piccole srl costituite con un euro che si aggiudicano a basso costo contratti di appalto o subappalto e che spariscono in poco tempo. "Fin dal primo giorno di attività - sottolinea Federcontribuenti - non versano l'Iva e non pagano le ritenute d'acconto e i contributi previdenziali ai dipendenti''. E la criminalità organizzata, spiega l'associazione dei consumatori, è in agguato: ''Con una srl è semplice confondere il denaro di illecita provenienza con quello legale e inoltre risulta utile per nascondere l'identità di chi la controlla realmente dietro le - teste di legno - o anche con altre società prive di consistenza, ma costituite al solo scopo di fungere da paravento. La capacità di autofinanziare i propri investimenti, di offrire beni e servizi low cost e quindi assolutamente competitivi ha prodotto un vasto ed articolato sistema societario assolutamente invisibile agli occhi di quella parte di Stato che trae vantaggio dalla loro presenza''.

È grazie a queste imprese, denuncia Federcontribuenti, ''che le organizzazioni criminali continueranno ad interloquire con gli enti pubblici. Inoltre con le minacce o le estorsioni e l'usura è facile acquisire quote di Srl oneste''.