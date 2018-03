Tanti poveri e pochissimi ricchi: metà Italia con un reddito sotto i 15mila euro

Quasi metà dei contribuenti italiani (il 45%), nel 2017 ha dichiarato un reddito inferiore ai 15mila euro, versando il 4,2% dell'Irpef totale, mentre i 'Paperoni' che hanno dichiarato redditi superiori ai 300mila euro sono 35mila, ossia soltanto lo 0,1%. Sono i dati pubblicati dal Ministero dell'Economia e della Finanza in base alle dichiarazioni Irpef presentate dalle persone fisiche nel 2017. Nella fascia tra 15 e 50mila euro si colloca invece il 50% dei contribuenti che dichiara il 57% dell'Irpef. Il 5,3% dichiara invece oltre 50.000 euro (39% dell'Irpef totale).

Il reddito medio

Ammonta a 20.940 euro il reddito medio degli italiani nel 2016, in crescita dell’1,2% rispetto all’anno precedente secondo i dati comunicati dal Mef. Il reddito complessivo totale dichiarato ammonta a circa 843 miliardi di euro (+10 miliardi rispetto all’anno precedente) per un valore medio di 20.940 euro, in aumento dell’1,2% rispetto al reddito complessivo medio dichiarato l’anno precedente.

Top in Lombardia, Calabria ultima

L’analisi territoriale conferma che la regione con reddito medio complessivo più elevato è la Lombardia (24.750 euro), seguita dalla Provincia Autonoma di Bolzano (23.450 euro), mentre la Calabria presenta il reddito medio più basso (14.950 euro); anche nel 2016 il reddito medio nelle regioni del Sud, pur aumentato rispetto all’anno precedente è cresciuto meno rispetto alla media nazionale.