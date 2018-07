Canone Rai, cartelle esattoriali e 730: cosa c'è da pagare a luglio

Se giugno è stato un mese 'di fuoco' dal punto di vista fiscale, luglio non sarà certo da meno. Dal canone Rai al modello 730/2018, sono molte le date da segnare in rosso sul calendario per i contribuenti italiani. Si inizia il 9 luglio con le dichiarazioni dei redditi presentate dal 23 al 30 giugno 2018, poi si passa al 16 luglio quando ci sarà da versare la seconda rata del saldo Iva 2017, si prosegue il 23 con la presentazione del 730 precompilato e si conclude il 31, ultimo giorno utile per gli over 75 per richiedere l'esenzione dal canone Rai nonché termine di pagamento della prima rata della definizione agevolata - la cosiddetta 'rottamazione delle cartelle' - relativa ai carichi affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

Il mese di luglio è caratterizzato da numerosi appuntamenti fiscali, concentrati soprattutto negli ultimi giorni. Ecco il calendario completo - disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate - con la lista di tutte le tasse da pagare e le novità in materia di fisco.

9 luglio – Dichiarazione dei redditi/modello 730

Con riferimento alle dichiarazioni dei redditi (modello 730/2018) presentate dai contribuenti dal 23 al 30 giugno 2018, i Caf e i professionisti abilitati devono rilasciare al contribuente la copia della dichiarazione dei redditi elaborata (Mod. 730/2018) e del relativo prospetto di liquidazione mod. 730-3 nonché trasmettere, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate gli stessi documenti, correlati dal risultato contabile delle dichiarazioni (mod. 730-4) e le buste contenenti le schede relative alla destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef (ossia, le buste chiuse contenenti il mod. 730-1).

16 luglio – 2° rata per titolari Partita Iva

Versamento, per i titolari di Partita Iva, della 2° rata del saldo Iva relativo al 2017 risultante dalla dichiarazione Iva annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2018 - 30/06/2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,16%.

18 luglio – Regolarizzazione imposte insufficienti

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 18 giugno 2018, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve).

23 luglio – Trasmissione dichiarazione modello 730/2018

Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione modello 730/2018 e del modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del modello 730, il software rilascia la ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione.

30 luglio – Ravvedimento e assegni

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, della presentazione della dichiarazione IVA 2018 relativa all'anno d'imposta 2017;

Presentazione della dichiarazione relativa all'ammontare complessivo degli assegni in circolazione alla fine del trimestre solare precedente, per la liquidazione dell'imposta di bollo sugli assegni circolari.

31 luglio – Esenzione Canone Rai, Irpef, riscossione

L'ultimo giorno del mese di luglio è quello in cui si condensano più scadenze, dal pagamento della rata del canone tv fino alla dichiarazione di esenzione dello stesso, fino alle rate delle cartelle esattoriali. Ecco tutte le scadenze del 31 luglio 2018: