Il Fisco non va in vacanza, le scadenze di luglio tra 730 e canone tv

A luglio molti italiani vanno in vacanza, ma non il Fisco, che anche nel settimo mese dell'anno 'conta' diverse date da segnare sul calendario per consumatori e contribuenti. Molte novità economiche sono arrivate il primo luglio, come ad esempio l'entrata in vigore delle nuove tariffe per luce e gas. A luglio ci sarà anche la deadline per presentare la domanda per l’esenzione del pagamento del canone tv per l’anno 2020 o per l'invio del 730. Ecco di seguito le date più importanti e i relativi adempimenti, oltre elle principali novità su bollette, tariffe e pedaggi.

1 luglio 2019, assegni familiari e esenzione canone tv

Ecco le scadenze e le novità del primo luglio 2019:

Dal 1° luglio e fino al 30 settembre in vigore le nuove tariffe di luce e gas per i clienti del mercato tutelato stabilite dall’Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente

di e per i clienti del mercato tutelato stabilite dall’Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente Al via le domande per percepire gli assegni familiari con validità 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020

con validità 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020 Dal 1° luglio 2019 e fino al 31 gennaio 2020 presentazione della domanda per l’esenzione dal pagamento del canone tv per non detenzione del televisore per l’intero 2020

per non detenzione del televisore per l’intero 2020 Dal 1° luglio e fino al 30 settembre in vigore i nuovi tassi usura

usura In vigore gli aumenti dei pedaggi autostradali , ma solo su alcune concessionarie autostradali

, ma solo su alcune concessionarie autostradali Ultimo giorno per il versamento di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi

23 luglio 2019, 730 precompilato

Entro il 23 luglio bisognerà presentare il 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web.

31 luglio, saldo e primo acconto 730

Il 31 luglio sarà invece l'ultimo giorno utile per il versamento, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse, di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi.