Contributi Inps e partite Iva: le scadenze fiscali di novembre

Quali sono le scadenze fiscali di novembre 2018? Il penultimo mese dell'anno si preannuncia ricco di date da segnare dal calendario, di cui la maggior parte concentrate nelle settimane centrali. Dai contributi Inps agli adempimenti per titolari di partita Iva, ecco quali sono i principali adempimenti da non dimenticare e le relative scadenze:

12 novembre: integrazioni 730 del 2018

La prima data di novembre da segnare sul calendario è quella di lunedì 12 novembre, termine ultimo per trasmettere le dichiarazioni integrative al modello 730 2018 con i relativi modelli 730-4 integrativi all’Agenzia delle Entrate da parte dei CAF dei professionisti abilitati. Sempre entro il 12 novembre sarà possibile adempire alla verifica di tutti quei dati relativi alla Dichiarazione Integrativa per poter effettuare il calcolo delle imposte tramite il quale poi si potrà effettuare le operazioni di conguaglio credito e debito in busta paga.

15 novembre: Gruppo Iva

Giovedì 15 novembre sarà il termine ultimo per i titolari di partita Iva che intendono presentare la dichiarazione di costituzione del Gruppo Iva. Lo stesso giorno sarà la deadline per poter effettuare la registrazione dei corrispettivi per le associazioni a regime agevolato, così come per i piccoli commercianti e grande distribuzione.

16 novembre: contributi Inps e adempimenti partite Iva

Venerdì 16 novembre è uno di quei giorni in cui si condensano più scadenze. I titolari di partita Iva che dovranno versare le ritenute a titolo di acconto da parte dei sostituti d’imposta riguardo i redditi di lavoro dipendenti e assimilati di settembre, ai redditi di lavoro autonomo relativi al mese precedente, contributi Inps di ottobre 2018. Nello stesso giorno bisognerà anche versare l’Iva di competenza del mese in corso o del trimestre di riferimento. Sempre il 16 novembre sarà, per i titolari di partita Iva, l'ultimo giorno in cui versare la rata delle imposte sulla base di quanto è emerso dall'ultima dichiarazione dei redditi.

30 novembre: liquidazioni Iva

Infine, venerdì 30 novembre sarà l'ultimo giorno disponibile per inoltrare le comunicazioni trimestrali riguardo le liquidazioni Iva. Nel medesimo giorno è previsto anche il versamento del secondo acconto relativo alle imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi.

Queste sono le principali scadenze del mese di novembre 2018 che riguardano i contribuenti. Per maggiori informazioni consigliamo di consultare la pagina sulle scadenze fiscali sul sito dell'Inps.