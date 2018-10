Iva, dichiarazione dei redditi e non solo: le scadenze fiscali di ottobre

Adempimenti per partite Iva e dichiarazioni dei redditi, modello 770 e altro. Ottobre è un mese fitto di scadenze fiscali, a comininciare dall'invio telematico dello spesometro e con il versamento della rata in scadenza per la rottamazione delle cartelle (1 ottobre) fino alla presentazione del modello 730/2018 integrativo.

Spesometro 2018 e rottamazione cartelle (1 ottobre)

Ottobre si apre infatti con la scadenza dell'elenco delle fatture emesse e ricevute nel primo trimestre del 2018. Sempre il 1 ottobre prevista anche la scadenza per la rottamazione delle cartelle.

Contributi collaboratori domestici (10 ottobre)

Tra le altre date da segnare in agenda c'è il 10 ottobre, quando è previsto il pagamento di quanto dovuto per il trimestre luglio-settembre per i contributi per colf e collaboratori domestici, badanti e baby sitter.

Contabilità e fatturazione differita (15 ottobre)

Il 15 ottobre è fissata poi la scadenza per registrare i corrispettivi Iva per le associazioni in regime fiscale agevolato e per i piccoli comercianti e grande distribuzione che aderiscono all'invio telematico. Scade anche il termine per la fatturazione differita del mese di settembre in relazione a prodotti consegnati e spediti o servizi forniti.

Iva, contributi Inps, ritenute alla fonte (16 ottobre)

Il 16 ottobre è la giornata più "piena". Per quella data infatti va fatto il versamento delle imposte da redditi 2018 per i contribuenti persone fisiche titolari di partita Iva che hanno optato per la rateizzazione. Scade anche il versamento IVA delle competenze di settembre 2018 per i contribuenti a liquidazione Iva mensile. Il versamento deve essere effettuato con modello F24 indicando il codice tributo 6009 nella sezione erario. Scade anche il tempo per il versamento a rate delle imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi (Irpef, Iva, Irap, Ires cedolare secca).

Sempre il 16 settembre bisogna pagare i contributi Inps dovuti sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente, tramite versamento presso gli istituti e le aziende di credito o gli uffici e le agenzie postali o i concessionari della riscossione con l'utilizzo del mod. F24. Stesso discorso per i contributi relativi alla gestione separata.

Mensili e trimestrali Intrastat (25 ottobre)

Verso la fine del mese, precisamente il 25 ottobre, è fissata la scadenza dle modello Intrastat mensile e trimestrale. Si tratta del termine ultimo per l'invio degli elenchi Intrastat sia per i contribuenti con obbligo mensile, ovvero con operazioni effettuate nel mese per più di 50.000 euro a trimestre, sia per quelli con obbligo trimestrale, con operazioni che non superano la soglia dei 50.000 euro.

730 integrativo (25 ottobre)

Scade poi il 25 ottobre anche il termine ultimo per l'invio telematico del modello 730/2018 integrativo che può essere presentato soltanto in caso di variazione che comportino un maggior credito o un minor debito. Se la correzione della dichiarazione dei redditi invece comporta situazioni di maggior debito o minor credito il contribuente deve presentare il modello Redditi persone fisiche.

Irap, 770, Redditi (31 ottobre)

L'ultima data nello scadenzario fiscale di ottobre 2018 è quella di mercoledì 31 per gli invii telematici per la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione Irap, il modello 770 e le certificazioni uniche relative ai lavoratori autonomi e per tutti i soggetti non interessati dala compilazione del modello 730.