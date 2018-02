Spese sanitarie: slitta la scadenza per la trasmissione dei dati

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato attraverso una nota ufficiale, che ci sarà più tempo per le persone che sono tenute ad inviare i dati sulle spese sanitarie relative al 2017. La nuova scadenza per la trasmissione dei dati è l'8 febbraio 2018, otto giorni in più rispetto alla precedente scadenza, fissata al 31 gennaio, per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2017.

Invio dati spese sanitarie: nuova scadenza 8 febbraio 2018

L’estensione del termine va incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie tenute alla trasmissione dei dati, anche in considerazione della notevole incidenza della detrazione per spese sanitarie nella predisposizione del 730 precompilato. La proroga del termine si intende riferita alla trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute nel 2017, da parte di tutti i soggetti tenuti a tale obbligo. I dati possono essere comunicati per via telematica sul sito web del Sistema Tessera Sanitaria.

Spese sanitarie: i dati da comunicare

I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria riguardano: le ricevute di pagamento, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito, come indicato dal decreto ministeriale 31/7/2015. Per maggiori informazioni è consigliabile consultare la normativa originale e i relativi provvedimenti.

Opposizione all'utilizzo dei dati

In osservanza del sistema di tutela della privacy approvato, è fissato all’8 marzo 2018 il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nell’anno 2017 per l’elaborazione del 730 precompilato. Coloro che vorranno esercitare la facoltà di opposizione potranno quindi trasmettere il modello direttamente all’Agenzia fino all’8 febbraio 2018 oppure accedere dal 9 febbraio all’8 marzo 2018 direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria.

Resta fermo il termine del 28 febbraio 2018 per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria, da parte dei veterinari iscritti agli albi professionali, dei dati delle spese veterinarie sostenute dai cittadini nel 2017.