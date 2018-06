In Italia c'è la tassazione sul lavoro più alta d'Europa

Quasi metà stipendio degli italiani se ne va in tasse. Una cruda verità che rende l'Italia il Paese dell'Unione europea con la più alta tassazione sul lavoro, pari al 42,6%. Una speciale classifica dove siamo seguiti da Belgio e Ungheria, che fa parte del Taxation Trends in the European Union, il rapporto 2018 della Commissione Ue che illustra i trend della tassazione.

Come si legge nel rapporto, il fisco europeo è mediamente più alto delle altre economie mondiali: 13 punti percentuali di Pil sopra agli Stati Uniti e 8 in più del Giappone. Ma se l'Italia è prima per la tassazione sul lavoro, negli altri settori della tassazione la situazione cambia.

Pressione fiscale sulle persone fisiche

Nel rapporto Ue aggiornato con i dati 2018 vengono analizzati diversi aspetti. Per quanto riguarda la tassazione delle persone fisiche, al primo posto troviamo la Danimarca con una pressione fiscale pari al 55,8%, seguita dalla Svezia e dalla Grecia. Scende invece il peso delle imposte sulle persone fisiche in Portogallo, dove nell'ultimo anno si è passati dal 56,2% al 53%, e in Italia, dove invece siamo scesi al 47,2%, più di un punto e mezzo percentuale in meno rispetto al dato del 2016, quando la pressione sulle persone fisiche era al 48,8%.

Tasse sul capitale

Per quanto riguarda le tasse sul capitale, il 'macigno' fiscale più gravoso lo troviamo in Francia, prima con il 52,8%, con un grosso divario rispetto alla prima 'inseguitrice', la Danimarca con il 37%. Sopra al 30% troviamo anche Regno Unito, Belgio e Italia. All'altro capo della classifica, con una tassazione inferiore al 15%, troviamo Lituania, Estonia, Irlanda e Bulgaria.

Tasse per le imprese

Nella pressione fiscale per le imprese, l'Italia si piazza al sesto posto con il suo 27,8%. Ma da questo punto di vista possiamo considerarci fortunati, visto che prima di noi troviamo Malta con il 35%, la Francia con il 34,4%, il Portogallo con il 31,5%, la Germania con il 30,2% e il Belgio con il 29,6%.