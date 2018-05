Chi e quanto risparmierebbe con la flat tax

Se vedrà la luce, il governo "Salvimaio", tra Lega e M5s potrebbe introdurre la flat tax, cavallo di battaglia del partito di Matteo Salvini.

La flat tax riguarderebbe il 40,1% dei contribuenti, ma per 24,4 milioni di persone circa la riforma delle aliquote Irpef non avrebbe effetto, secondo uno studio di Lef, Associazione per la legalità e l'equità fiscale. Su un totale di circa 41 milioni di contribuenti, che presentano la dichiarazione Irpef, a trarne vantaggio sarebbero circa 16,4 milioni di contribuenti che dichiarano oltre 20.000 euro o più.

La flat tax consentirebbe ai contribuenti di risparmiare 57,3 miliardi: il minore gettito per lo Stato sarebbe di 40,8 miliardi a cui vanno aggiunte le imposte delle addizionali regionali e comunali pari a 16,5 miliardi.

La flat tax non produrrebbe effetti per redditi fino a 20mila euro l’anno mentre inciderebbe in misura significativa quanto più cresce il reddito (perché oggi quanto più si guadagna, tanto più si lascia allo Stato e a Comuni e Regioni). Sconti significativi sul prelievo fiscale arriverebbero per i 4,9 milioni di redditi che superano i 35.000 euro.

Le simulazioni di Lef mostrano che per chi dichiara un reddito di 30.000 euro lo sconto fiscale sarà di 1.662 euro l'anno, per un reddito di 40.000 euro ci sarebbero in media 3.457 euro di sconto l'anno; si sale a 6.062 euro di minori imposte a quota 50.000 euro, e si superano le 2 cifre per i fortunati che possono contare su un reddito di 75.000 euro (-11.591 euro). I contribuenti che dichiarano 100.000 euro pagherebbero in media 17.436 euro in meno; lo 'sconto' fiscale salirebbe a 28.731 euro per i redditi di 150.000 euro e arriverebbe fino a 40.988 euro per i redditi di 200.000 euro.

Dal blog "Asso di denari" di Carlo Sala