Flat tax, ecco quanti soldi ci sono nella manovra

Quanti soldi verranno stanziati per la Flat tax nella prossima legge di bilancio? Il caso è scoppiato nel pomeriggio: Salvini ha infatti corretto il ministro Giovanni Tria sulle cifre da destinare alla tassa piatta. Un costo di 600 milioni di euro per la flat tax? "No, sono molti di più: 1,7 miliardi", ha detto il vicepremier a margine della cerimonia a Spinaceto, alle porte di Roma, per l'anniversario dei Nocs. "La manovra arriva 16 miliardi di euro e la riduzione fiscale ha un ammontare stimabile di circa 1,7 miliardi di euro". Dopo le inevitabili polemiche, l'equivoco è stato chiarito con una nota congiunta del vicepremier Matteo Salvini e del ministro dell'economia, Giovanni Tria.

"Nessun caos sulla flat tax", si legge nel comunicato. "Vicepremier e ministro dell'economia dicono la stessa cosa e le stesse cifre con una prospettiva diversa. Le risorse stanziate sono effettivamente quelle dette da Tria (nel 2019 600 milioni, per poi salire a 1,8 miliardi nel 2020 e a 2,3 miliardi nel 2021): in totale a regime per la flat tax ci sono effettivamente 1,7 miliardi di euro all'anno come sostiene Salvini". Mistero risolto.

Flat tax, cosa prevede la proposta leghista

Per ora la flat tax al 15% è destinata alle partite iva con ricavi fino a 65mila euro. Secondo alcune stime consentirebbe ai liberi professionisti di risparmiare fino a 7mila euro di tasse.