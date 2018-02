Governo ultimo atto, fondi a pioggia per cantieri in tutta Italia (e c'è anche la Tav)

Ultima atto politico del Governo prima delle elezioni: milioni, anzi, miliardi di fondi a pioggia per strade, ferrovie ma anche per investimenti sulla cultura. Nella riunione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica a Palazzo Chigi sono stati deliberati progetti che sbloccano decine di cantieri in tutta Italia.

Nell'ultima riunione del Cipe sono stati stanziati inoltre 1 miliardo e 50 milioni di euro per gestire i processi di reindustrializzazione, le transizioni e le crisi industriali nell'ottica di combattere la delocalizzazione delle aziende. Ma ci sono anche 934,4 milioni per strade, ferrovie, rinnovo materiale rotabile, porti, dighe, ciclovie, 740 milioni di euro per la cultura, 250 milioni per la ricerca medico-scientifica.

Tra gli interventi si segnalano anche il parere favorevole al Contratto di Programma Tav che prevede il completamento della Torino Lione nel 2029 per un costo complessivo pari a 6 miliardi. 90 milioni di euro per la riqualificazione urbana dei centri storici di Cosenza, Napoli, Taranto e Palermo. Arrivano anche 32 milioni di euro per Ostia Antica sul modello di rilancio di Pompei.

Fondi Cipe: milioni per porti, strade e ferrovie

Stanziati 934,4 milioni per strade, ferrovie, rinnovo materiale rotabile, porti, dighe, ciclovie: al Mezzogiorno risorse per 711,8 milioni, al Centro Nord per 225,5. Particolare attenzione è stata dedicata agli interventi di messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente di cui fanno parte gli interventi per il miglioramento della sicurezza delle dighe pari ad oltre 173 milioni di euro.

In ambito stradale sono stati previsti interventi per il rafforzamento della viabilità di interesse regionale che costituisce adduzione alla viabilità nazionale.

In ambito ferroviario si è proseguito nel potenziamento delle linee ferroviarie di interesse regionale e di collegamento con gli aeroporti alle quali sono stati assegnati circa 120 milioni di euro.

Infine sono stati assegnati oltre 60 milioni al rinnovo del materiale rotabile su gomma e su ferro, per il miglioramento del trasporto pubblico locale.

ABRUZZO, 41,35 milioni. Strade: 4 mil per la S.P. 43 di Pietracamela, 2 mil per la S.P. n. 64. Ferrovie: 10 mil per la Dorsale adriatico tirrenica Fossacesia/Torino di Sangro-Castel di Sangro. Porti: 18 mil per completamento opere per Porto di Pescara, Roseto degli Abruzzi e Francavilla a Mare; 6 mil per intervento volto al completamento infrastrutturale dei bacini sciistici di Ovindoli Monte Magnola, Rocca di Mezzo, Campo Felice. Dighe: 1,35 mil per interventi per la sicurezza sismica e funzionale delle dighe esistenti.

BASILICATA, 38,225 milioni. Strade: 20,6 mil per Strada Serrapontina; Strada prov.le 'del Carpinello'; Strada prov.le 'collegamento diga Acerenza-Forenza con SS 658 Potenza/Melfi'; viabilita' Area Interna 'Marmo Platano'. Rinnovo materiale rotabile per 4 mil. Dighe: 13,625 mil per interventi per la sicurezza sismica e funzionale delle dighe esistenti. - CALABRIA, 68,045 milioni. Ferrovie: 40 mil per Linea Jonica (elettrificazione): tratta Catanzaro L.-Crotone - fase 2. Dighe: 28,045 mil per interventi per la sicurezza sismica e funzionale delle dighe esistenti.

CAMPANIA, 169,300 milioni. Strade: 35 mil per copertura trincerone ferroviario ovest - realizzazione nuovi parcheggi di interscambio; 37,3 mil per strada di collegamento area interna del Fortore con S.S. 90 bis, lavori per la costruzione della strada di collegamento Foiano V.F. - S.S. 90 bis (1° tronco) - tratto S.P. 169 - contrada Ganto/Calcarella - S.P. 88. Porti: 80 mil per interventi di manutenzione straordinaria e valorizzazione porti che garantiscono la continuita' territoriale delle isole. Dighe: 17 mil per interventi per la sicurezza sismica e funzionale delle dighe esistenti.

EMILIA ROMAGNA, 23,425 milioni. Strade: 4 mil per SS 12 Variante di Mirandola: 2° lotto - 1° stralcio. Ferrovie: 3 mil per S.P. n. 588R dei Due Ponti, variante su nuova sede per l'eliminazione di passaggi a livello in comune di Villanova sull'Arda; 9 mil per elettrificazione linea ferroviaria Reggio Emilia - Ciano d'Enza; 2 mil per recupero tratto dismesso ferrovia Bologna - Milano in comune di Modena. Dighe: 5,425 mil per interventi per la sicurezza sismica e funzionale delle dighe esistenti.

FRIULI VENEZIA GIULIA, 9,5 milioni. Ciclovie: 2,12 mil per S.R. N° 352 "di Grado" Completamento pista ciclabile da Palmanova a Grado nel tratto in Comune di Grado. Strade: 0,93 mil per S.S. N° 14 "Triestina" Interventi di messa in sicurezza di un tratto della S.R. 14 dal km 100,900 al km 101,900 con la realizzazione di un percorso ciclo - pedonale; 0,95 mil per lavori di realizzazione di una rotatoria all'incrocio fra la S.S. 13 'Pontebbana' al km 122+050 e la strada comunale denominata 'Via Basaldella' in Comune di Campoformido; 1 mil per Comune di Udine. Riorganizzazione viabilita' di Viale Venezia. Realizzazioni di rotatorie stradali. Dighe: 0,5 mil per interventi per la sicurezza sismica e funzionale delle dighe esistenti. Altro: 2 mil per bando nazionale "periferie": progetto denominato "experimental city" - Edifici nel complesso della ex Caserma Osoppo; 2 mil per adeguamento normativo del complesso scolastico Fonda Savio. - LAZIO, 31,5 milioni. Strade: 30 mil per interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria regionale; Dighe: 1,5 mil per interventi per la sicurezza sismica e funzionale delle dighe esistenti.

LIGURIA, 1 milione per interventi per la sicurezza sismica e funzionale delle dighe esistenti.

LOMBARDIA, 47 milioni. Rinnovo materiale rotabile: 40 mil per ferrovie; Dighe: 7 mil per interventi per la sicurezza sismica e funzionale delle dighe esistenti.

MARCHE, 12,6 milioni. Strade: 3 mil per miglioramento viabilita' di collegamento tra Castelfirdardo, Osimo, Recanati e Loreto e la S.S. 16; 1,5 mil per viabilita' di collegamento della Vallata del Potenza a Macerata e al nuovo ospedale. Ciclovie: 1,5 mil per Ciclovia di collegamento dal Ponte sul fiume Tronto al Parco Naturale della Sentina; 2 mil per Ciclovia Pesaro-Unione Pian del Bruscolo. Dighe: 4,6 mil per interventi per la sicurezza sismica e funzionale delle dighe esistenti. Provincia Autonoma di Bolzano, 1,5 milioni per ferrovie Fermata di San Giacomo nel comune di Laives. Provincia Autonoma di Trento, 3 milioni per strade S.S. 42 del Tonale e della Mendola. Messa in sicurezza stradale rettifiche e allargamenti.

MOLISE, 14,5 milioni. Strade: 1,65 mil per completamento piattaforma logistica parco intermodale in prossimita' dello scalo ferroviario; 2 mil per strada di collegamento del centro urbano di Castellino del Biferno alla Piana d'Ischia e 'Svincolo su F.V. Biferno' nei comuni di Castellino del Biferno e Lucito; 2 mil per Strada provinciale 'Istonio Sangrina - Diramazione'; 1,5 mil per dissesto idrogeologico Percorso alternativo alla S.P. 163 (tratto centro abitato); 0,3 mil per realizzazione dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza della Strada Provinciale n° 92; 0,2 mil per manutenzione giunti su viadotti - Svincolo di collegamento Tangenziale Est - 1° e 2°stralcio; 5,35 mil per interventi per la sicurezza e ripristino della viabilita' comunale. Dighe: 1,5 mil per interventi per la sicurezza sismica e funzionale delle dighe esistenti.

PIEMONTE, 38,95 milioni. Strade: 35 mil per programma di sistemazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali. Dighe: 3,95 mil per interventi per la sicurezza sismica e funzionale delle dighe esistenti. - TOSCANA, 25,885 milioni. Strade: 3 mil per Variante alla SRT 2 Cassia al centro abitato di Staggia Senese, Comune di Poggibonsi; 4 mil per Variante alla SRT 2 Cassia al centro abitato di Staggia Senese, Comune di Poggibonsi - 2° stralcio funzionale; 6 mil per completamento variante alla SRT 71 tratto Subbiano Nord-Calbenzano; 1,25 mil per SRT 2 - Realizzazione di rotatoria in corrispondenza della zona industriale di Isola d'Arbia; 4 mil per SRT 436 della Francesca. Realizzazione 3° lotto della Variante fra la localita' Pazzera e la SP 26 Camporcini nel Comune di Montecatini Terme e nel Comune di Massa e Cozzile; 0,6 mil per SRT 325 Val di Bisenzio. Realizzazione rotatoria in localita' Isola nel Comune di Vaiano. Altro: 2,7 mil per deviazione del fosso della Pila nei pressi dell'Aeroporto dell'Elba. Ciclovie: 2,61 mil per Tratti di Ciclovie di interesse regionale e nazionale (ciclovia dell'Arno, ciclovia Tirrenica, ciclovia Francigena e altre). Dighe: 1,725 mil per interventi per la sicurezza sismica e funzionale delle dighe esistenti.

PUGLIA, 113,775 milioni. Strade: 15,5 mil per Tangenziale Est di San Severo (lotto 2) - tratto di collegamento con il casello autostradale ed il Km 650+500 della SS 16; 24,5 mil per completamento funzionale e messa in sicurezza SS 100. Ferrovie: 4 mil per Stazione ferroviaria S. Anna e sottopassaggio. Linea ferroviaria Bari-Lecce, tratta Bari Torre Quetta - Bari S.Anna; 60 mil per collegamento tra rete ferroviaria nazionale ed aeroporto di Brindisi. Porti: 7 mil per Porto di Bari, strada camionale. Dighe: 2,7 mil per interventi per la sicurezza sismica e funzionale delle dighe esistenti.

SARDEGNA, 86,87 milioni. Strade: 14,5 mil per collegamento alla provinciale Abbasanta - Budduso' - Olbia - S.S. 389 tratto Ala' dei Sardi - Bivio Padru; 25 mil per S.S. 291 - 1° lotto Alghero - Olmedo - Cantoniera Rudas. Ferrovie: 2,05 mil per nuovo deposito ferroviario sede di Alghero. Aeroporti: 16 mil per adeguamento infrastrutture di supporto all'assistenza al volo (Aeroporto Cagliari Elmas); 12,32 mil per prolungamento della pista di volo dell'Aeroporto 'Costa Smeralda' di Olbia. Dighe: 17 mil per interventi per la sicurezza sismica e funzionale delle dighe esistenti.

SICILIA, 179,775 milioni. Strade: 70 mil per SS 189 - Itinerario Agrigento - Palermo. Ammodernamento della SS 189 'Della Valle dei Platani'. Tratta in Provincia di Agrigento; 34 mil per SS 117 - Itinerario Nord - Sud Santo Stefano di Camastra - Gela. Ammodernamento della tratta A19 svincolo Mulinello - Innesto SS 117 bis. Rinnovo materiale rotabile per 10 mil. Dighe: 60 mil per Diga Pietrarossa. Intervento di adeguamento sismico e completamento; 5,775 mil per interventi per la sicurezza sismica e funzionale delle dighe esistenti.

UMBRIA, 2,225 milioni: Ferrovie: 1 mil per interventi di miglioramento della sicurezza della Ferrovia Centrale Umbra (potenziamento e ammodernamento). Dighe: 1,225 mil per interventi per la sicurezza sismica e funzionale delle dighe esistenti. VAL D'AOSTA, 1 milione per strade, messa in sicurezza conoide strada regionale n. 28

VENETO, 25,001 milioni. Rinnovo materiale rotabile: 6,336 mil per acquisto di convogli ferroviari. Ciclovie: 13,665 mil per realizzazione di n.10 interventi di mobilita' ciclabile. Trasporto pubblico locale: 5,3 mil per completamento del S.F.M.R. Comune di Venezia - Nodo della Gazzera.

Fondi Cipe, un miliardo per nuove infrastrutture

Via libera al Cipe a progetti proposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e presentati dal Ministro Graziano Delrio. Sbloccate alcune opere rilevanti come la seconda tratta del progetto definitivo della statale 106 Jonica in Calabria da un miliardo di euro, il progetto definitivo della Telesina con 460 milioni di euro, investimenti nel porto di Ravenna per 235 milioni, progetti di accessibilità stradale a Malpensa per 220 milioni.

approvato il progetto definitivo per l' hub portuale di Ravenna ;

; completamento dell' asse Civitavecchia-Orte con lo sblocco della tratta Statale Aurelia - Monte Romano Est della Statale 675 "Umbro-laziale": tra le ipotesi valutate è stato selezionato il tracciato denominato green, di circa 18 km, di cui due in galleria, che si sviluppa su quattro corsie spesso in affiancamento a infrastrutture esistenti, per un costo di 466.776.092,79 euro;

con lo sblocco della tratta Statale Aurelia - Monte Romano Est della Statale 675 "Umbro-laziale": tra le ipotesi valutate è stato selezionato il tracciato denominato green, di circa 18 km, di cui due in galleria, che si sviluppa su quattro corsie spesso in affiancamento a infrastrutture esistenti, per un costo di 466.776.092,79 euro; approvato il progetto definitivo relativo alla seconda tratta del terzo megalotto della SS 106 Jonica in Calabria, dall'innesto con la Statale 534 a Roseto Capo Spulico. Il progetto definitivo della seconda tratta, di circa 19 chilometri prevede 10,4 chilometri di gallerie naturali e artificiali, oltre a viadotti e opere di compensazione ambientale. Il costo per questa tratta èdi 1.049,6 milioni di euro. La lunghezza totale dell'intervento delle due tratte è di 37,6 chilometri e il costo complessivo è di 1.335,1 milioni di euro;

in Calabria, dall'innesto con la Statale 534 a Roseto Capo Spulico. Il progetto definitivo della seconda tratta, di circa 19 chilometri prevede 10,4 chilometri di gallerie naturali e artificiali, oltre a viadotti e opere di compensazione ambientale. Il costo per questa tratta èdi 1.049,6 milioni di euro. La lunghezza totale dell'intervento delle due tratte è di 37,6 chilometri e il costo complessivo è di 1.335,1 milioni di euro; approvato il progetto definitivo del nodo ferro-stradale di Casalecchio di Reno che include una galleria di 1,2 km e un ponte, con costo e finanziamento di circa di 155,6 milioni di euro a carico del concessionario Società Autostrade per l'Italia (ASPI). L'intervento complessivo "Nodo ferro stradale di Casalecchio di Reno" (Stralcio nord e sud), e' considerato parte delle opere necessarie per la risoluzione del nodo di Bologna;

rivoluzione per Malpensa con l'approvazione del collegamento tra la S.S. 11 "Padana Superiore" a Magenta e la Tangenziale ovest di Milano, con Variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede fino al nuovo Ponte sul Fiume Ticino di Vigevano. L'opera, di 17,6 chilometri prevede una spesa complessiva pari a 220 milioni di euro, la cui copertura finanziaria è stata assicurata attraverso il Mutuo Malpensa per 100 milioni, per 120 milioni di euro dai Contratti di programma Anas 2014 e 2015;

approvato il primo lotto del progetto definitivo di costruzione dell'itinerario Caianello (A1) - Benevento, adeguamento a 4 corsie della SS 372 "Telesina". Si tratta di circa 23,9 km dal costo di 460 milioni di euro. Viene potenziato il collegamento della direttrice Lazio - Campania - Puglia lungo l'itinerario A1 (Roma - Caianello) - SS 372 (Caianello - Benevento) - Raccordo Autostradale (BN/A16) - A16 (Castel del Lago-Bari), fornendo una valida alternativa al percorso autostradale attuale a servizio di un'area particolarmente interessata da intenso traffico pesante.

Tav, fine lavori 2029: costerà oltre 6 miliardi

Il Cipe ha espresso parere favorevole sul Contratto di Programma 2015-2029 relativo alla nuova linea ferroviaria Torino - Lione: il Contratto di programma tra lo Stato italiano, Ferrovie dello Stato italiane spa (Fsi) e dalla società incaricata alla costruzione Telt prevede che il costo complessivo dei cinque lotti costruttivi e delle opere compensative da relizzare sul versante italiano salirà a 5.631,47 milioni di euro mentre altri 739,71 milioni di euro saranno spesi per studi ed opere geognostiche come già previsto da precedenti delibere. Il totale del costo della Tav arriva così a 6.371,17 milioni di euro: di questi sono attualmente disponibili solo 3.632,33 milioni di euro per studi e opere geognostiche e sul 1° e 2° lotto costruttivo. "I fabbisogni residui, pari a 2.738,84 milioni di euro, sono relativi al 3°, 4°, 5° lotto costruttivo e opere compensative aggiuntive" spiega il Ministero delle infrastrutture.

Fondi contro delocalizzazioni e per lo sviluppo

Nella deliberazione di oggi il Governo ha stanziato anche 200 milioni per il fondo per il contrasto alle delocalizzazioni e 850 milioni per i contratti di sviluppo: in totale sono 1 miliardo e 50 milioni di euro per gestire i processi di reindustrializzazione, le transizioni e le crisi industriali.

"La politica industriale di sviluppo rappresentata da Impresa 4.0, dal piano straordinario Made in Italy e dalla Strategia Energetica Nazionale, viene ora affiancata da una politica industriale di protezione per i lavoratori e le aziende spiazzate da innovazione tecnologica e globalizzazione" commentano dal ministero dello Sviluppo.

Incrementata la dotazione finanziaria del Piano operativo Imprese e competitività 2014-2020 con 850 milioni di euro aggiuntivi, così come di più largo respiro sarà la dotazione del Programma Energia e sviluppo dei territori che fino al 2020 impiegherà 120 milioni e 372mila euro per gli interventi finalizzati al miglioramento della rete elettrica e l'efficientamento energetico in particolare degli edifici pubblici.

Fondi alla cultura: 740 milioni per sistemi urbani e turismo

Tra gli investimenti spazio anche alla cultura: 740 milioni di euro sono stati stanziati per rafforzare l'offerta culturale e potenziare i sistemi urbani e di promozione turistica. "59 interventi che rispondono a un approccio sinergico che vede nell'integrazione tra le politiche culturali e turistiche la componente essenziale per la crescita dell'occupazione e dell'economia nazionale e per lo sviluppo dei territori in chiave sostenibile. Interventi che completano la programmazione strategica portata avanti dal Mibact negli ultimi 4 anni attraverso diversi piani e programmi finanziati da fondi nazionali e comunitari.

"Il piano del Mibact approvato oggi dal Cipe - dichiara il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini - sosterrà nuovi interventi di quel 'cantiere cultura Italia' avviato quattro anni fa". Un impegno rilevante che porta a 4,2 miliardi di euro (4.249.943.675 euro) il valore degli oltre 1.500 cantieri della cultura in corso sull'intero territorio nazionale.

