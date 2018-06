Fondi pensione, aumentano gli iscritti ma 1 su 4 non fa i versamenti

Gli iscritti alla previdenza complementare sono in crescita, ma a fare da contraltare c'è anche l'aumento delle persone che non fanno i versamenti ai fondi pensione. Un ulteriore motivo d'allarme arriva dalle difficoltà dei giovani ad entrare nel sistema della previdenza 'alternativa per effetto della disoccupazione e dei problemi a trovare un posto di lavoro. Il tasso di partecipazione alla previdenza complementare al di sotto dei 34 anni, pari al 19%, è di oltre un terzo inferiore rispetto alle fasce di età più mature e la contribuzione è meno della metà.

La relazione annuale Covip

E’ quanto emerge dalla relazione annuale del presidente della Covip, Mario Padula. A fine 2017 gli iscritti alla previdenza complementare sono circa 7,6 milioni, in crescita del 6,1 per cento rispetto all’anno precedente. Il numero complessivo delle posizioni è pari a 8,3 milioni, comprende le posizioni doppie o multiple che fanno capo allo stesso iscritto. Sale ulteriormente il numero di posizioni sulle quali non sono confluiti versamenti nell’anno, pari a 2,1 milioni, in crescita del 14 per cento rispetto al 2016. Sono 1,8 milioni gli iscritti alla previdenza complementare che nel 2017 non hanno effettuato contribuzioni (pari al 23,5 per cento del totale degli iscritti).

Fondi pensione in aumento

A fine 2017, le risorse accumulate dalle forme pensionistiche complementari ammontano a 162,3 miliardi di euro, in aumento del 7,3 % rispetto all’anno precedente, pari al 9,5 per cento del Pil e al 3,7 per cento delle attività finanziarie delle famiglie italiane. I contributi raccolti nell’anno ammontano a 14,9 miliardi di euro; quasi i tre quarti confluiscono nelle forme previdenziali di nuova istituzione. Quelli destinati ai fondi aperti e ai PIP sono cresciuti di circa il 9 per cento. Minore è invece l’incremento nei fondi negoziali, pari al 3,5 per cento. Il forte aumento delle iscrizioni conseguenti all’introduzione dell’adesione contrattuale si è infatti tradotto in un aumento modesto dei flussi contributivi. I contributi per singolo iscritto ammontano mediamente a 2.620 euro.

Mancano i versamenti

Nel 2017 il 25,1 per cento degli iscritti versanti ha effettuato versamenti inferiori a 1.000 euro, il 15,9 per cento tra 1.000 e 2.000 euro, l’11,8 tra 2.000 e 3.000 euro. Alle classi successive appartiene un numero via via inferiore di iscritti; fa eccezione la fascia di versamento tra 5.000 e 5.500 euro, che include il limite di deducibilità fiscale dei contributi fissato dalla normativa in 5.164,57 euro; a tale classe appartiene quasi il 6 per cento degli iscritti totali. Le voci di uscita per la gestione previdenziale ammontano a 7,6 miliardi di euro.

Le anticipazioni

Le prestazioni pensionistiche sono state erogate in capitale per 2,6 miliardi di euro e in rendita per circa 700 milioni di euro. I riscatti sono pari a quasi 2,2 miliardi di euro. Le anticipazioni, pari a oltre 2 miliardi di euro, sono in linea con il valore elevato del 2016. La gran parte delle anticipazioni rientra nella fattispecie non connessa a cause specifiche (ossia a cause diverse dalle spese sanitarie o dall’acquisto o ristrutturazione della prima casa).